“VOTÉ EN CONTRA la reforma de la Ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en PBA, una discusión que, al igual que millones de bonaerenses, creía ya cerrada. Lamentablemente, hoy se abrió la puerta a desechar todo lo que habíamos avanzado en calidad institucional y democrática”, manifestó el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo.

A través de sus redes sociales, el legislador expresó: “Escuché muchas, diversas e incluso absurdas "interpretaciones" a una Ley que es muy clara en sus principios, pero que como dice el dicho popular: ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Y anoche, en Diputados, no fue la excepción. Se pretendió confundir o mejor dicho, tergiversar, adrede, por supuesto, el concepto de ‘𝗽𝗲𝗿𝗶́𝗼𝗱𝗼’ con el de ‘𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗼’, algo absolutamente ilegítimo. Uno es un concepto ‘jurídicamente institucional’, y el otro, uno ‘políticamente personal’”.

“La ciudadanía nos vota por un período que ‘es el que el régimen legal establece como duración en los cargos en cada función pública’. Durante ese ‘período’ es posible que el ‘mandato de la persona elegida’, no se cumpla, se interrumpa, renuncie, etc. De todos modos, el periodo queda igualmente cumplido, sin importar quién lo haya completado, incluso, afectado también el mandato de quién lo completó, pues habrá agotado él también el periodo legal, aunque haya estado poco tiempo cumpliendo su ‘mandato personal’”, añadió.

“Otro argumento falso, la ‘irretroactividad de las leyes’, que es un instituto constitucional de PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES, una verdadera garantía constitucional de protección de los ciudadanos, respecto de las imposiciones estatales. Y en éste caso puntual, NO HAY DERECHOS NI GARANTÍAS INDIVIDUALES EN JUEGO, sino una nueva regulación del Estado respecto de sí mismo. Por ende, no habiendo pues riesgo de abuso o violación a los derechos individuales de los ciudadanos, NO RIGE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD. Cuando uno observa y compara las prioridades de los argentinos y de gran parte de la política, sorprende el abismo que nos separa. Abismo, que muchas veces justifica y alimenta el sentimiento ‘anti política’ que hoy percibimos”, subrayó.

“Tratamos una reforma q nada tiene q ver con las demandas de la sociedad, menos aún, con aquellos q se rompen el lomo laburando, invierten, generan trabajo, se sacrifican y pagan impuestos. Hoy ellos sienten que miramos para otro lado y q legislamos para la política. Tienen razón. Por eso, al igual que todos mis compañeros de la CCARI PBA (senadores y diputados), no solo anoche rechazamos habilitar el tratamiento de la reforma, sino que después, la votamos en forma negativa”, completó.