Desde sus redes sociales, el legislador opositor, Luciano Bugallo, disparó contra el presidente Alberto Fernández: "¡Está totalmente Gaga!", dijo.

Y agregó "Que alguien de su entorno, que al menos sienta compasión, le recomiende guardarse, desaparecer hasta que tenga que entregar la banda el 10 de diciembre. Todos ya sabemos que no gobierna, que no existe, por ende, no es necesario arrastrarse y exponer su inutilidad tan burdamente"