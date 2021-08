Desde su cuenta en la red social de Twitter, la diputada provincial de JxC, María Eugenia Brizzi, se despachó contra Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación.

“Alguien le avisa a Frederic que es Ministra de Seguridad de un país en llamas donde volvieron los secuestros extorsivos”, pidió la diputada.

Brizzi reclamó por las vacunas sin aplicar

Por otro lado, luego que el infectólogo Eduardo López informase que existe un importante stock de dosis de vacunas anticovid sin aplicar que se encuentran guardadas en heladeras (alrededor de 5 millones); la legisladora comentó “Los argentinos sabemos donde no están las vacunas. No están en el brazo de nuestros muertos. No están en los brazos de quienes perdieron su trabajo. No están en los brazos de nuestros abuelos que esperan la segunda Sputnik”