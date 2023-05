El precandidato a gobernador bonaerense por Juntos, Diego Santilli, contó en su cuenta de TikTok que a un hombre se le cayó una mancuerna la cual terminó impactando en su cara. Al viralizarse el video, la primera dama, Fabiola Yañez, comentó una publicación desde su cuenta de Instagram: "Qué bien, ni yo tengo tiempo de entrenar... qué suerte".

Brizzi: “Celebro que hayan sancionado esta Ley y esperemos que no sea usada para adoctrinamiento”

A lo cual Santilli respondió: "Me atendió un médico. Me dieron algunos puntitos. Golpe que podría haber sido una desgracia. Pero fue de esas desgracias con suerte... Tenés que estar mal para ironizar con la desgracia del otro eh. Podría haber perdido el ojo y yo no me jacté de eso y fui al médico”.

Quien opinó desde redes sobre la chicana de Yañez fue la legisladora bonaerense de Juntos, María Eugenia Brizzi: “Fabiola, sos la primera dama de un presidente que llevó a la ruina a todo un país... ¿Y tenés la cara de chicanear? Tuviste que pagar un palo y medio para cerrar la causa por tu fiestita.. Te falta muchísima altura, currículum y coraje para cuestionar a Santilli”