Lorena Mandagarán

En la tarde de ayer, diputados y senadores provinciales de Juntos mantuvieron una reunión con la diputada nacional y presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, en la que pudieron abordar el tratamiento de la Boleta Única de Papel en el territorio bonaerense. ¿Considera necesario un cambio en el sistema con el cual se eligen actualmente las autoridades en la provincia de Buenos Aires?

Nosotros consideramos que el sistema actual de una boleta sábana, de papel, y con todo lo que eso contrae, el gasto en la impresión, en la movilidad, en los partidos, toda la operatoria de fiscales y demás, la verdad que hoy ya ha quedado bastante obsoleto y genera más desprolijidades que prolijidades a la hora del voto.

Hace tiempo que lo venimos pensando y trabajando. No es la primera vez que sale el tema de la reforma del sistema electoral. Bueno, gracias a iniciativas que se han dado tanto a nivel nacional como provincial hoy está puesto en debate, hoy se está discutiendo y consideramos que es fundamental que así sea y que se le dé el marco y que pueda salir.

El bloque de Juntos ha presentado diferentes proyectos en la Legislatura bonaerense. Algunos se están tratando en la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral. ¿Considera que puede avanzar una iniciativa de estas características en la Legislatura?

Tanto las propuestas de Juan Pablo Allan o de Marcelo Daletto son dos propuestas que están bien enmarcadas, contextualizadas, y se está trabajando en estas dos propuestas. Se ha hecho una jornada de trabajo intensivo, a partir de distintas jornadas en las que han pasado distintos expositores muy relevantes en la temática.

"Estamos hablando de garantizar la democracia, de garantizar que la voluntad de la personas sea totalmente respetada al momento de emitir su votación"

Hoy hay una nueva jornada de actividad. Al menos consideramos que ha sido un espacio en el que se pudo discutir, en el que se pudieron plasmar, desde los distintos puntos de vista, los pro y los contra, pero atendiendo a que es necesario ponernos a debatir, ya no desviar el tema, ya no pensar que no es un tema relevante para tratar, que hay otras prioridades. Esta también es una prioridad, estamos hablando de garantizar la democracia, de garantizar la libertad en el voto, que la voluntad de la personas sea totalmente respetada al momento de emitir su votación.

Es un tema importante. Y también es el momento, porque se hablaba mucho de esta cuestión de que no era momento. El año que viene menos va a ser el momento, en todo caso, porque vamos a estar frente a un año electoral. Creo que este es el momento. En ese sentido es que se han armado estas jornadas, es que se están planteando todos estos debates. Queremos que realmente salga y darle el espacio después en el recinto para que sea tratada.

Margarita Stolbizer ayer señaló que lo principal de esta iniciativa es salir de la inequidad del actual sistema de boletas múltiples. ¿Usted nota eso también?

Totalmente. Yo vengo de un distrito chico y cada comicio es una pelea, incluso. O faltan boletas o no hay quién las reponga y no han dejado pasar situaciones en las que las personas han salido del cuarto oscuro manifestándole al presidente de mesa que su boleta no está. Y la respuesta es “búsquesela usted” o “vote lo que hay”.

En este momento, dadas como están las condiciones de la votación, pareciera que es parte del folklore salir a las calles con la boleta. Eso implica que se impriman hasta dos o tres padrones más. Tenés un gasto enorme de impresión de boletas para la campaña territorial, después para reponer en el acto mismo de la votación en cada una de las salas. Entonces ahí se genera una inequidad también. Hay partidos que no tienen esa capacidad operativa y económica.

Queda cercenado el voto legítimo y la libertad legitima a la hora de votar. Esto se da principalmente en los partidos o en las alianzas más chicas. He sido fiscal durante años. Desde que fui mayor de edad empecé como fiscal y en reiteradas oportunidades, en mi distrito e incluso a nivel regional, han pasado estas cuestiones de la falta de boletas, de la falta de reposición, de que no hay quién lo haga, y eso afecta principalmente al acto democrático