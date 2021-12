“El final de las reelecciones indefinidas fue un hecho histórico. No sólo para la Provincia, sino para todo el país”, señaló la diputada nacional por Juntos, Gabriela Besana.

A través de sus redes sociales, la legisladora agregó: “Significó quebrar vínculos con la vieja política y comenzar a construir algo nuevo pensando en los intereses de los bonaerenses”.

“Todo eso se quiebra y empaña cuando se toman decisiones de este tipo, pensando en el beneficio personal y no en la agenda de los vecinos. Una y mil veces, volveremos a decirle NO a los mandatos eternos. El poder NO es de los políticos, es de los ciudadanos”, completó