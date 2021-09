El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió al proyecto del gobierno de jubilar anticipadamente a 30 mil personas que entrarían al sistema de reparto jubilatorio cargando aún más al ya quebrado sistema previsional.

Al respecto, explicó que “la medida es parte de la batería de anuncios electoralistas del gobierno para tratar de revertir el resultado de las PASO”.

Y agregó que “es otra forma de repartir dinero sin crear nuevas fuentes reales de financiamiento para las personas. Nuevamente vemos el pobrismo en acción: repartir entre más personas sin crear riqueza. Sin una estrategia de mediano y largo plazo seguiremos la decadencia que nos empobrece. Iremos de parche en parche mientras la máquina nacional cada vez da más alarmantes muestras de fatiga”.

Asseff finalizó diciendo que “en última instancia esta medida va en contra de quienes ya están jubilados, porque deben compartir con nuevos ingresados al sistema previsional la escasa jubilación que cobran”.

“De todas las medidas que hemos visto en estos días que anunció el gobierno para obtener votos perdidos debido a su pésima gestión ninguna fue en pos de crear trabajo o solucionarle problemas a quienes trabajan, en cambio todo ha sido repartir dinero alegremente sin pensar en las consecuencias, sobre todo inflacionarias”.

MIRÁ TAMBIÉN Rucci dijo que la pandemia sacó a la luz lo peor de la casta política

“Evidentemente el gobierno no aprende la lección: repartir migajas no saca a nadie de la pobreza. Lo único que sirve es generar empleo. Por suerte, la sociedad está dándose cuenta de esto y no quiere ser rehén del kirchnerismo que sólo porque ofrece limosnas”, finalizó Asseff