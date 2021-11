El Diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, Alberto Asseff, junto a los Diputados Jorge Enríquez; Pablo Torello; Gerardo Cipollini y Hernán Berisso propone evitar que las jubilaciones de privilegio se acumulen con pensiones privilegiadas, dado que las asignaciones especiales otorgadas por la Ley 24.018 para los máximos representantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Nacional son “absolutamente incompatibles con el desempeño de tareas remuneradas para el Estado Nacional o privados y todo otro ingreso por parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal bajo cualquier formato, incluida otra asignación especial con origen en esta Ley”.

“Hay que recordar que anteriormente regía el sistema ‘general’ de jubilaciones, que exigía el cese en las tareas en relación de dependencia. Por ello la inclusión en el texto legal de la incompatibilidad con el trabajo era innecesaria, pues era evidente que el jubilado no trabajaba; pero desde 1995 se permite que los jubilados sigan activos trabajando ese principio rector fue cambiado”, explicó Asseff.

“Por otra parte, la asignación vitalicia, que es sumamente excepcional y es de carácter especial se considera como un deseo de la sociedad para que quienes representaron al País se retiren dignamente. Por lo que aquellos que pudieran elegir seguir trabajando no pierden el derecho a esta asignación, pero se debe suspender su cobro efectivo, puesto que evidentemente no necesitan la asignación para mantener el decoro con el que los argentinos deseamos que vivan aquellos que condujeron los destinos del país”, dijo el titular del Partido UNIR.

“En un país donde la jubilación mínima no permite vivir dignamente, el sistema de salud está quebrado por lo que los ciudadanos mayores necesitan pagar salud privada, y donde los aumentos jubilatorios son inferiores a la creciente inflación, que la vicepresidenta cobre doble jubilación de privilegio y la ANSES no apele dicha decisión, no sólo es una burla a la ley, sino que es inmoral”, cerró