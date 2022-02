El legislador expresó que “nadie en JxC quiere el default porque nosotros no pertenecemos a los que se enrolan en ‘cuanto peor, mejor’, pero no aprobaremos junto con la autorización a endeudarse con el FMI un programa económico y fiscal porque esto es exclusiva responsabilidad del gobierno. Además, en nuestro Interbloque somos muchos los que no apoyaremos aumentos de impuestos”.

Por otra parte, el presidente del partido UNIR expresó que “si hay que disminuir el déficit -objetivo que compartimos-, que lo hagan bajando gastos. Hay muchos segmentos del gasto público que se pueden reducir y hasta eliminar, pero la opción de elevar los impuestos no está en nuestra mesa de trabajo”.

Y agregó que “el oficialismo se saque la idea de la cabeza, porque en ese caso nuestro voto negativo está garantizado”, concluyó Asseff