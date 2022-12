Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221223 Ariel Bordaisco

–¿Cómo finaliza este 2022 para la UCR, a nivel provincial principalmente?

Bueno, este 2022 fue un año difícil genérico para la provincia para todo, ¿no? Para el vecino, para la política. Estamos en un momento complicado en términos económicos, de seguridad, de educación, institucionales, sociales... La verdad es que, por suerte, el éxito de nuestra Selección, y el mensaje que trae el éxito de la Selección (porque no es solamente un éxito deportivo, sino que además creo que todos lo leímos en código de esfuerzo colectivo, de compromiso, de mérito, me parece que casi todas las lecturas van por ahí porque es lo que ellos nos transmiten, ¿no?, la humildad, los liderazgos positivos, la unión) nos viene a salvar un año difícil, muy complejo desde todo punto de vista. Creo que nadie fue extento de ese año difícil, creo que todos lo hemos pasado con mucha dificultad.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires vivió procesos de mucha confrontación, internismos desde el oficialismo que hacían difícil el diálogo, difícil el debate de las normas. Y eso me parece muy evidente. La falta de acuerdos del propio oficialismo hace que sea casi imposible lograr un diálogo razonable con la oposición, porque si no estás de acuerdo vos mismo sobre los mismos temas, imaginate si vas a lograr ponerte de acuerdo con la principal coalición opositora. Nosotros en el Senado tenemos un empate técnico, con desempate de la vicegobernadora, lo que da que los esfuerzos del consenso tienen que ser mucho mayores. A pesar de eso, tuvimos una oposición muy responsable, que le dio en las dos ocasiones, tanto en 2022 como en 2023, el Presupuesto y la Ley Impositiva que necesitaba el gobierno, con modificaciones, con cambios, con incorporaciones, con la defensa de los intendentes y de los gobiernos locales, con la defensa y la protección de los bonaerenses para topear y evitar que lo que deban pagar de impuestos provinciales se exceda en mucho. Pero hubo una oposición responsable en la mayoría de los temas que el propio gobierno impulsó.

En particular, el radicalismo, dentro de la coalición, se evidencia un radicalismo completamente distinto en la Provincia. Y eso es por un montón de cosas. Por los que nos antecedieron, que hicieron un trabajo de fortalecimiento y de recuperación del radicalismo, un partido que entró en una coalición con mucha debilidad y de a poco fue ganando fortaleza. Y después del proceso del triunfo de 2021 y la construcción de la candidatura de Facundo (Manes) a nivel provincial, que creo que fue otro de los gestos de fortaleza y protagonismo del radicalismo, bueno, todos de la mano de la nueva conducción, que lo tiene a Maxi Abad como principal conductor y, por supuesto, a Érica Revilla y un equipo. Pero me parece que evidencia un proceso positivo del radicalismo como partido. Para mí, es de los partidos políticos que mayor crecimiento tuvieron en los últimos tiempos y que se ve. Y además eso genera mayor representatividad para con la gente. Un partido que parecía que estaba condenado a la extinción y que vuelve a recuperar protagonismo y a adquirir fortaleza. Desde ese lugar, me parece que para el radicalismo es un camino positivo.

–Lo mencionaba a Maxi Abad, que ya ha manifestado sus intenciones de candidatearse a la gobernación bonaerense desde la UCR. ¿Qué puede destacar como principales características de este dirigente?

Primero, es uno de los responsables, por supuesto el principal como conductor del radicalismo bonaerense, de este proceso de fortalecimiento político que está viviendo el radicalismo. En el 2021 fue el principal arquitecto de la construcción de una candidatura que logró más de un millón y medio de votos en la provincia de Buenos Aires, cosa que el radicalismo, por sí solo o con socios, hacía tiempo que no lo lograba, y fue clave para el triunfo en las elecciones legislativas. Todos los analistas políticos, periodistas, que pensaban las elecciones de 2021, todos daban un triunfo del oficialismo en la Provincia. Y el triunfo de la oposición (por poco margen, pero un triunfo) no tengo dudas de que la clave fue la candidatura de Facundo Manes, que logró ampliar la coalición y lograr que mucha gente se sintiera representada por JxC en la Provincia que antes no se sentía representada. Por eso se obtuvo el triunfo que nadie avizoraba. Fue la clave para el triunfo de JxC esa construcción política que condujo Maxi. Y es el que está recuperando, modernizando, fortaleciendo, junto con los intendentes, con los legisladores, un proceso de unión, de proyecto en común, de futuro, que tiene el radicalismo en la Provincia dentro de la coalición de la que somos parte.

Siempre se pensó del radicalismo, de su protagonismo, de su vínculo con sus socios en la coalición, de las dificultades que tuvo, del furgón de cola, etc. Sin embargo, cuando uno habla de protagonismo dentro de una coalición, no es que simplemente uno declama ser protagonista y automáticamente se convierte en protagonista. El protagonismo se da en procesos políticos. Bueno, ese proceso político es el que empezó en 2021 con la conducción de Maxi en el radicalismo bonaerense y que hoy vuelve a ratificarlo todo el radicalismo en la provincia con más de cien presidentes de comités sobre 135, porque sin duda su conducción fue clave en ese proceso. Así que él aparece como el candidato natural del radicalismo a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Desde mi óptica como dirigente joven de la provincia, Maxi se está haciendo cargo también de dirigir a una generación de radicales, un sub 40 de muchos jóvenes que fueron concejales, algunos intendentes, presidentes de comités, militantes, dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires que ven la figura de Maxi como el que se está haciendo cargo de ese proceso de cambio, de modernización, de aggiornamiento, de aparición de figuras nuevas en el radicalismo, muchos que ni siquiera vivieron al radicalismo en el gobierno. Vos fijate que la última vez que el radicalismo gobernó (el país, no la provincia; para la provincia tenemos que irnos a Armendáriz) la mayoría de los dirigentes jóvenes no lo vivimos, o teníamos diecinueve, veinte años, estábamos en la universidad o en el colegio. Ni te digo los jóvenes que nacieron en el 2000. Hoy muchos de ellos son concejales, dirigentes, referentes, militantes. Entonces, se está haciendo cargo de ese proceso de modernización, de darle una cara distinta, y de construir muchas de las cosas que al radicalismo le faltaban, que son candidaturas competitivas, pero no solamente por lo electoral, sino personas que tengan un mensaje, que la gente se sienta identificada, que fue un poco lo que pasó con Facundo. Me parece que Maxi, desde ahí, se está haciendo cargo de liderar a una generación de jóvenes radicales y de jóvenes que no son radicales pero se sienten identificados con un dirigente como él, que es un hombre del interior pero de una ciudad grande, importante, clave en las elecciones bonaerenses, que es una persona de diálogo, de consenso, un constructor, un arquitecto, y además que es un joven, que le viene a poder modernidad, que es parte de una nueva generación. Para el radicalismo no hay duda, porque es el candidato natural, pero además nos parece que es un dirigente que no tiene techo.

–¿Hace falta esto que usted señalaba: mayor diálogo, mayor consenso entre los candidatos y en la dirigencia política en general?

En la dirigencia política argentina, bonaerense y en la gente. Todos. Por eso yo destaco tanto el mensaje de la Selección. No hay forma de que nosotros podamos avanzar en los temas importantes políticos de nuestra provincia, de un municipio, de nuestro país, si no logramos acuerdos básicos sobre determinadas cosas. No puede ser que cada cuatro años haya que romper y armar de nuevo. Esto ya se dijo un millón de veces, pero es una realidad, y lo seguimos pateando. La política tiene su faz de disenso, de discusión, de debate, de confrontación de ideas, pero también tiene la parte del diálogo y de la arquitectura de la construcción de políticas públicas. Porque si no es inviable. Si ponemos de moda esta teoría de la cancelación del otro o de la otredad, es decir que el otro siempre está equivocado no importa lo que diga, y si viene con la camiseta del otro yo estoy en la vereda de enfrente, ¿cómo va a ser posible que nosotros salgamos adelante, conduzca quien conduzca, sea el líder que sea, sea el partido político que le toque?

Nosotros necesitamos referentes, dirigentes, líderes, hombres y mujeres que contribuyan al diálogo. Que no significa bajar y entregar todo lo que yo pienso en pos de ese diálogo. Significa solamente hacer concesiones recíprocas. Es decir que yo puedo dejar de lado algunas cuestiones que yo pienso y vos podés dejar de lado algunas cuestiones que vos pensás para construir algo que nos excede, que es mayor que nosotros. Digo, pensar la gestión del Estado y la política pública en serio. Si no, vamos a seguir campaneando de punta a punta y nunca vamos a lograr establecer reformas que la provincia necesita. Yo digo la provincia porque soy legislador bonaerense, pero el país es igual. En materia de educación, de seguridad, de empleo, de turismo, yo que vengo de la sección turística de la provincia de Buenos Aires.

Yo presenté un proyecto vinculado con la creación de un fondo especial para la ruta 2. De todos los turistas que llegan a nuestra costa atlántica, el 90% llegan por la ruta 2. Mar del Plata recibe unos 8.800.000 turistas por año más o menos. De ellos, 7.500.000 llegan por la ruta 2. Y no es culpa de Kicillof ni de Vidal, pero no hay ninguna política pública pensada para modernizarla, para hacerla más rápida, más segura, con mayor conectividad. Desde que se hizo la ruta 2 no se puso un mango. Vos decís: ¿cómo puede ser?

–En lo que usted insiste es en la creación de este fondo para ampliar y también mantener la autovía 2...

Ponele que de la mantención habitual debería hacerse cargo AUBASA, que es una discusión aparte. Habrá que ver cómo cumple el pliego, de qué forma. Yo inmediatamente que presenté ese pedido presenté un pedido de informes sobre la ejecución del pliego de AUBASA. Pero pensar cómo hacerla, si hacerles tres niveles, hasta dónde, cómo, cómo la mejorás, cómo la hacés más rápida. Esto lo tienen que pensar técnicos viales, no yo que soy abogado. Pero eso es con plata. El que te dice que está planteando una política pública y no le pone presupuesto... es la tomada de pelo más grande del mundo. Es gatopardismo, hacer que hago pero no hago nada. Pero si vos ponés un fondo específico que se dedique a la ruta, vos ya sabés que todos los años, del porcentual de los peajes, de toda la cartelería que hay a lo largo de la ruta, de las multas y además lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires decida en su presupuesto ponerle a ese fondo, así como existe Fondo Educativo, Fondo de Seguridad, Fondo de Infraestructura Municipal, bueno, un fondo específico para la ruta 2.

Hablamos de turismo, decimos lo importante que es. Pero si no miramos la ruta 2, que es por donde pasa la mayoría del turismo de la provincia de Buenos Aires, como que no estás haciendo nada. Todos, no le caigo a este gobierno en particular. Presenté el fondo en vez de pedir que se incorpore en el presupuesto porque si no sí iba a ser leído en código de oportunismo, de electoralismo: “Ah, se lo pido a Kicillof, ¿por qué no lo pedí antes?” No, no, un fondo. Que esté quien esté tenga la plata para llevar adelante las mejoras de la ruta.

Esto, traspolado por un millón de temas. Esto que hablábamos del consenso, del diálogo, de las políticas que excedan las gestiones. Bueno, yo creo que sí, hace falta. Y Maxi es un activo ahí. Porque es una persona que va siempre desde su lugar, sin claudicar jamás sus ideas, sus valores, sus miradas, sus puntos de vista, su ideología, siempre va a tratar de buscar el acuerdo o el consenso para llevar adelante las cosas importantes que la Provincia tiene que hacer, sea de quien sea que venga la propuesta