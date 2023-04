Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230426 Alfredo Fisher

–¿Cómo analiza el panorama político electoral del FdT tras la decisión del presidente Alberto Fernández de bajarse de la reelección?

El FdT, el peronismo, no transita por una vereda más cierta, más ordenada, que cualquier otra fuerza política en este momento histórico del país. Estamos en un momento de zozobra económica, de incertidumbre política, y el FdT no es una excepción. La decisión del Presidente era algo que una parte importante de nuestra fuerza reclamaba, en función de considerar que eso aclararía el panorama, mejoraría la relación entre las distintas aristas que tiene el FdT, en relación a ponernos de acuerdo sobre nuestra pauta programática y, además, los nombres que puedan encarar esta etapa electoral que se avecina. En principio, y a muy pocos días de que esto se produzca, no ha sido la realidad.

También, a veces, en medio de estos momentos de incertidumbre, se le asignan a una determinada decisión ciertos mecanismos de consecuencias que se van a producir si esto se da, que después resulta que no es así. Bueno, esto parece estarnos pasando. Tenemos un momento de dificultades, nuestros dirigientes y nuestros militantes también están sumidos en una discusión que nunca es mala, pero de pronto no estábamos muy acostumbrados a darla, y eso nos pone en un lugar de dificultad como fuerza política. Yo creo que el peronismo, aun en situaciones de mucha dificultad, siempre ha logrado encontrar la luz al final del túnel. Capaz que no es la parábola ideal, ¿no? (risas), pero siempre hemos encontrado el camino para salir en conjunto, o por lo menos fortalecidos. Decía el General que somos como los gatos.

Yo creo que eso puede pasar en nuestra fuerza porque hay algo que, desde todos los costados desde los que se participa en el peronismo, siempre tenemos la premisa de que tenemos que actuar fundamentalmente en función de nuestras mayorías. Y eso creo que nos da la fortaleza frente al resto del escenario político. Vemos hoy una figura que crece a partir de la zozobra que genera en las fuerzas tradicionales, no solamente en el país: le pasó a Brasil, le pasó al propio Estados Unidos de América. Esas figuras disonantes, rompientes, que en medio de las dificultades, cuando las fuerzas políticas tradicionales no encuentran soluciones para las mayorías, aparecen estas figuras que plantean cuestiones alocadas que terminan sonando como cantos de sirena a muchas partes del electorado.

Bueno, esos sectores y aquellos que han defendido, si bien dentro de las normas tradicionales, esto de que hay que juntar, hay que darle poder económico a los que más tienen para que después la copa rebalse y les toque a todos, todos esos sectores plantean soluciones que dejan mucha gente afuera. Nosotros pensamos la realidad primero teniendo a la gente adentro, y que el desarrollo y la certidumbre primero que nada empapen a los sectores más mayoritarios, aquellos a los que les cuesta mucho más el día a día. Yo creo que a partir de ahí tenemos nuestra fortaleza, y en ese lugar va a radicar la solución que podamos encontrarle a este problema.

Para sintetizar, creo que estamos en medio de un problema complejo, de falta de certidumbre, de problemas de dirigencia, de conducción, pero que vamos a encontrar el camino.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Si usted tuviera la lapicera (tanto se habla por estos días de la famosa lapicera), ¿por qué candidato optaría para las elecciones?

Yo no estoy exento de la condición. No tenemos hoy la situación que tenía el peronismo hace muchos años, o hace algunos menos, cuando no teníamos dificultades para, aun con los ojos cerrados, pensar que Cristina era el único camino. Hoy la situación no es la misma y tenemos que encontrar mecanismos de debate que nos permitan sintetizar. Creo que el que mejor lo expresa en la actualidad es el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Yo no tengo claro si va a ser una figura de consenso o lo tendremos que determinar en una PASO. Habrá que ir transitando esto (cada vez con menos tiempo, por supuesto) para ver si hay alguna figura. ¿Puede ser la misma Cristina? Sí, claro que puede ser. Podrá ser otra persona. Pero no estamos en la misma situación de 2019, no estamos en la misma situación de 2011 o 2007. Estamos en un momento especial, que requiere de mucho debate, que requiere de escucharnos mucho y que requiere de adecuarnos a estos momentos de tanta incertidumbre para poder tomar decisiones en medio de una realidad que es mucho más vertiginosa que la de otros momentos.

La propia vorágine de la vida moderna, de la era de las tecnologías, de los problemas internacionales que nos afectan y que todos los días van cambiando, creo que requieren de que el peronismo se aggiorne y que pueda tomar decisiones complejas de manera mucho más rápida, pero siempre teniendo en cuenta lo que dijimos al principio: la sociedad argentina tiene claro que el peronismo es la única fuerza política que, con errores, con dificultades, con marcha atrás, con marcha adelante, siempre tiene como línea clara la proa enfocada a solucionar los problemas de los que laburan, de aquellos que tienen permanentemente que levantarse a trabajar para poder conseguir el pan de cada día, antes que otras soluciones. Ese creo que es nuestro norte común, y vamos a encontrar el camino para ir todos juntos.

–Bueno, pero en esta interna que está viviendo el FdT, entonces, usted le pone una ficha a Agustín Rossi.

No, no, no. Lo que digo es que él expresa (lo que ocurre). Todos estamos siendo responsables. Yo escuchaba a varios periodistas que lo que querían era sacar un nombre. Y realmente por ahí no es eso. Si fuera solamente eso, sería mucho más fácil. Lo que digo es que el jefe de gabinete está expresando, desde un lugar donde lo escucha mucha gente, algo que a mí me parece sensato: hoy, si estás de un lado del peronismo, decís “tiene que haber PASO sí o sí”, que es lo que de pronto planteó el Presidente después de bajarse de la candidatura; y si estás de otro sector, de un sector más cercano al kirchnerismo o a La Cámpora, decís “no, no, tiene que ser alguien”.

No estoy parado ni en un lado ni en el otro. Creo que es probable que podamos sintetizar en una figura la posibilidad de juntar a la mayor parte de esta fuerza política, que tiene este principio básico rector de preocuparse primero por los que menos tienen, para poder conseguir la mejor figura que pueda sintetizar las distintas miradas. Ahora, es probable que no lo hagamos. Entonces, como no nos ha pasado en otros momentos, vamos a tener que ir a decidir el candidato o candidata a presidente de nuestra fuerza política en un proceso que le ha servido a la fuerza política opositora de manera muy rentable, como fue Juntos por el Cambio (JxC) en el momento en que consagró a una figura a través de un proceso de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

No creo que sea (o por ahí lo es) la figura de Agustín. Creo que él está diciendo, públicamente y por los grandes medios, esto que trato de expresarte con mucha claridad.