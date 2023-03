Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Parece que Axel Kicillof se apoya en los intendentes en la puja por las candidaturas y ratifica que va por la reelección. En Buenos Aires, al menos, parecería que hay una síntesis política: todos están de acuerdo con que Axel Kicillof renueve mandato. ¿Cómo analiza la figura del gobernador en términos electorales? ¿Le gustaría verlo en un nuevo mandato en la Provincia?

A mí me parece que Axel Kicillof es la mayor certeza que tenemos los que apoyamos dentro de nuestro espacio su figura para repetir en la provincia de Buenos Aires. El panorama político, a pocos meses de las elecciones, es bastante confuso en los dos frentes electorales más importantes del país. Tanto Juntos por el Cambio (JxC) como el Frente de Todos (FdT) están en un proceso complejo para determinar los mejores candidatos. Nosotros, con la dificultad de estar gobernando en una situación muy compleja. Por supuesto, no hay que quitarse el sayo, seguramente por errores propios, pero tampoco debemos conceder a la oposición el hecho de desconocer realidades que han sido taxativas en todo el mundo: una pandemia absolutamente inesperada y desconocida para su gestión, durante dos años; una guerra que ha conmocionado a todo el mundo, sobre todo a aquellos que tenemos problemas energéticos, y por supuesto, en el caso particular de la Argentina, una sequía que es una de las más grandes registradas a través de la historia.

En esa situación, la fuerza que tiene la responsabilidad de gobernar, y sobre todo, además, si es el peronismo, aquellos que tenemos la obligación de distribuir riquezas, de hacer esfuerzos para que los que están más abajo puedan subir en la escalera y vivir mejor, tiene un cuestionamiento mayor. Entonces, nuestros problemas políticos están agravados por una situación económica y social importante. Pero hay algo que está, para algunos en nuestra fuerza, bastante claro, y es que el gobernador tiene apoyo mayoritario y, además, consenso social para ir por un segundo período.

–Usted remarca esto de “para algunos” porque también se habla de la posibilidad de que Axel Kicillof pelee en Nación directamente, como candidato a presidente.

Reitero: yo apoyo la candidatura de Axel para gobernador. Pero ese argumento también tiene sustento. Uno puede analizar la historia de la democracia reciente y es improbable, para decirlo también en términos estadísticos, que un gobernador que no tenga en la parte principal de la boleta, es decir, en su primer casillero, una figura convocante, tiene una debilidad, y ese pareciera ser el argumento más pesado de aquellos que quieren proponer a Axel para que encabece nuestra boleta en las próximas elecciones. Es difícil empujar una boleta desde el medio de la misma, es decir, siendo candidato a gobernador.

Un candidato a intendente empuja la boleta desde abajo; por supuesto, la figura presidencial, aquel que tracciona la boleta desde arriba, son más importantes al momento de influir en los electores, de producir motivaciones en los electores. Entonces, eso también es un argumento importante. Si no tenemos una figura que traccione en el primer lugar de la boleta, es más difícil para Axel.

–Ayer, durante un acto, el gobernador Kicillof volvió a hacer mención a un punto que se puso en debate en la provincia de Buenos Aires, que es la autonomía de los municipios. De hecho, un diputado del FdT también ha presentado un proyecto de reforma de la Constitución con este punto en particular para modificar. Usted, como exintendente, ¿nota que es necesario ir hacia la autonomía municipal para que los jefes comunales tengan más protagonismo en las decisiones?

Yo creo que es indispensable. Y es más: estoy, por supuesto, apoyando al compañero Walter Abarca en esta iniciativa, y está claro que una provincia como la nuestra, tan grande, tan diversa, tan populosa, con tantos desequilibrios de distribución de los recursos, de aglutinamiento de la demanda, es una provincia muy compleja para manejarla de manera centralizada, desde La Plata, por ejemplo a mil kilómetros de Carmen de Patagones. Entonces, me parece que estamos conminados por la realidad a mejorar los procesos de decisión y llevarlos mucho más cerca de sus habitantes. En el esquema político de administración que tenemos, esa posibilidad la tienen los intendentes, aquellos que están en el primer mostrador, aquellos que asumen naturalmente y de manera directa la responsabilidad de la acción politica en cada distrito, más allá de que tengan o no la responsabilidad o la jurisdicción para hacerlo. Los ciudadanos le golpean la puerta, le tocan el timbre al intendente. Me consta. Entonces, es muy importante que esa figura, en nuestro esquema de distribución política, tenga más atribuciones y tenga recursos para hacerlo. La provincia de Buenos Aires no los tiene. Y hasta ahora el gobernador Kicillof, en ese sentido, tiene un pasivo. Así que celebro que en este momento esté mencionando la posibilidad de abrir esa discusión. Lo dijo el día que hizo su presentación ante la Asamblea Legislativa y lo ha repetido, así que me parece determinante. Que los recursos no los disponga un oscuro, ignoto y no votado funcionario en La Plata para que la realidad de una persona que vive en Saladillo, en Villegas, en Alsina, en el distrito urbano de la costa o en cualquiera de los del conurbano. Reitero que son municipios donde la gente que vive tiene problemas muy diferentes, entonces, que un mismo funcionario sin responsabilidades sociales ni electorales decida sobre los recursos por encima del intendente que cada distrito eligió es un atraso para la provincia de Buenos Aires. Debemos rápidamente empujar iniciativas de ese tipo.