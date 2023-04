Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230418 Aldana Ahumada

–Finalmente, Empleo Joven, el proyecto que presentó para ayudar a los jóvenes de toda la provincia a buscar trabajo, es ley. Repasemos un poco cómo nació esta iniciativa.

En estos últimos meses y este último año en que venimos recorriendo cada uno de los barrios de Merlo y de la provincia, una de las preocupaciones muy grandes de los jóvenes es que del lado del empleador les piden experiencia, y ahí ellos se encuentran imposibilitados, porque vienen de recibirse de la escuela, y por el otro lado no encuentran un lugar donde insertarse porque no hay oferta laboral grande como para que ellos puedan insertarse laboralmente. Y ahí es cuando empezamos a ver que, sumado a la inflación que hay, a la crisis económica, a que la pandemia ha dejado una situación y ha atravesado un momento difícil para todos los jóvenes, no solamente con lo que tuvieron que vivir estos dos últimos años en el contexto familiar, local y provincial, sino que a la hora de volcarse en el mundo adulto se empezaron a encontrar estas dificultades. Teniendo en cuenta que, además, siete de cada diez adolescentes, según la última estadística de la Provincia, están bajo la línea de pobreza, todo eso suma a la problemática en que hoy nos vemos inmersos. Con lo cual empezamos a trabajar en un esquema que pudiera brindarles una solución y generar un puente, un paso para este mundo adulto. Y ahí comenzamos a trabajar en este proyecto, que la verdad que tuvo mucho tiempo trabajado en la comisión de Trabajo, donde todos los espacios políticos entendiamos que ésta era una dificultad que nos interpelaba y nos teníamos que ocupar. Lo fuimos trabajando. Consiste en 18 a 25 años la franja etaria que abarca de los jóvenes y con dos modalidades: una modalidad que tiene que ver con entrenamiento para el trabajo, en donde la Provincia se hace cargo de los costos para cada uno de los chicos que estén dentro de este programa, y por el otro lado, sí ya lo que es jornada laboral, dentro de un registro de trabajo ya permanente, en donde hay un bono fiscal por parte de la Provincia hacia los empleadores. Lo bueno de esto, lo interesante, es que cada uno de los jóvenes comienza a entrenarse, pero además a adquirir experiencia en diferentes ámbitos de las empresas y de las pymes, o en el ámbito en que comiencen a desarrollarse, y mucho de lo que se ve también de parte de los empleadores es que están formando en aquella área que saben que les falta a estos jóvenes, con lo cual después es muy posible que queden instalados ya en esa empresa, porque los van preparando y los van entrenando para ese lugar.

–¿Considera que hay una deuda con la juventud?

Sí, totalmente. Y la deuda con la juventud no es solamente porque les cuesta ingresar en el mundo del trabajo. La deuda también tiene que ver con el ámbito educativo. Hoy la mayoría de los chicos egresa sin tener las habilidades y las herramientas necesarias para poder enfrentar este mundo adulto. Hoy muchos de los chicos de 15, 16 años no interpretan los textos. Tienen grandes dificultades en la lectura. No sacan la idea principal de un texto. Y eso se les dificulta a la hora de seguir un oficio, seguir un terciario o una carrera universitaria. Porque la complejidad de esta situación no la pueden abordar. Y terminamos en una situación complicada, porque se empiezan a frustrar porque no pueden avanzar. Y ahí es donde tenemos que estar más presentes. Es una pela ardua que damos hace años, no solamente desde Juntos, sino en la actualidad, como vicepresidenta de la comisión de Educación, que cada una de las discusiones que damos dejemos lo ideológico de lado y empecemos a discutir lo que realmente importa, que es lo que está pasando a cada una de las escuelas. No solamente en el contenido de la escuela secundaria. Miremos el contenido, miremos la formación docente, miremos el sistema de evaluación, de calificación, en donde todas las partes puedan ser oídas, porque hoy lo que tenemos es que el gobierno toma de manera unilateral las decisiones. Y la verdad que es algo que nos hace a todos y nosotros también tenemos cosas para decir y para aportar. Durante el gobierno de Marí­a Eugenia Vidal la robótica y la programación era parte de la currícula de la escuela, que hoy no está. Entonces, también tenemos que empezar a ver que el mundo del trabajo hoy está evolucionando hacia un lugar en donde nosotros tenemos que empezar a darles esos contenidos y esa formación mientras están estudiando en la escuela.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Cuanta más información tengan y más contenidos ellos adquieran, más preparados van a estar para el futuro, y mejores decisiones también se toman cuando uno tiene más información. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: tenemos que generarles pensamiento crítico, generarles estabilidad, las herramientas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones.

–Senadora, la llevo ahora al ámbito electoral. Me gustaría conocer cómo avanza la campaña en la ciudad de Merlo. Usted va a pelear por la intendencia este año.

Estamos recorriendo fuertemente cada uno de los barrios, hablando con los vecinos. La verdad que Merlo es el lugar que a mí me vio crecer. Ahí es donde tengo mis raíces, mis afectos, y donde quiero que todos los hijos y los nietos puedan echar raíces ahí y no terminar siendo una ciudad dormitorio como lo es hoy. Hay un gran abandono y desidia, una gran desazón por parte de los vecinos, porque la verdad que la inseguridad está cada vez peor. Hoy vemos que hay una ausencia total del gobierno, del Estado, en donde las prioridades pasan por otro lado.

Nosotros hicimos un censo de seguridad hace un mes y medio. Y lo que a mí más me llama la atención, cuando ves los datos que arrojó, es que más del 90% de los merlenses tienen miedo de salir de noche, y el 80% cambió los hábitos en su día a día. Y cuando digo cambiar los hábitos, me refiero a que, como o ellos o algún vecino o familiar sufrió un hecho de inseguridad, comienzan a modificar su rutina. Si van a tomar el colectivo temprano porque tienen que ir a estudiar o a trabajar, bueno, se agrupan, se ponen de acuerdo para ir juntos. Si tienen que venir tarde, también alertan a los vecinos porque alguno está llegando tarde porque tiene miedo de alguna entradera. Se perdieron los hábitos de sociabilidad. Cuando yo era chica, por ejemplo, era totalmente común y cotidiano estar en la puerta hablando con los vecinos, cuando uno se encontraba a algún vecino. Hoy eso es imposible, porque tenés miedo de que pase un auto, una moto, un alguien, y te haga una entradera a tu casa. Y lo peor, que es lo que estamos viendo que crece, que atrás del delito viene la violencia. Entonces, por más que vos estés frente a un hecho de inseguridad en donde entregues lo que te piden, atrás viene la violencia. Y eso hoy lo estamos viendo cada vez con más fuerza. Y eso te genera miedo. Por eso también son los cambios de hábito. El miedo paraliza. Cuando vos más seguro estás, más libertad tenés, porque te sentís libre para poder salir a trabajar, ir a estudiar, ir a una plaza, estar en la puerta con tus vecinos. Te movés libremente. Y eso es lo que hoy no está pasando. Los vecinos de Merlo están cada vez más encerrados y los delincuentes están en la calle.

–¿Hoy la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos?

Sí. Totalmente desprendida de cualquier otra preocupación. Porque es esto que te digo: el miedo paraliza. Y cuando vos empezás a hablar con cada uno de ellos, han sufrido un hecho de inseguridad en los últimos seis meses ellos o algún vecino o algún familiar. Y sobre todo, hay hasta temor y también cambian el hábito. Yo presenté el proyecto de senderos escolares seguros a raíz de esto. Porque la comunidad educativa en general, que no son solamente los alumnos, son los docentes, los directivos, los padres, los abuelos, los tíos, todos los que se mueven alrededor de una escuela, sufren hechos de inseguridad los chicos cuando ingresan a la escuela o cuando vuelven a su casa al mediodía o a la tarde. Hoy estamos hablando de que esta problemática está a cualquier hora y en todos lados. Entonces, intendente que le preocupa, se ocupa. Y se ocupa con políticas de Estado que acompañen esto. Cuando hablamos de infraestructura, tiene que ver con esta situación, en donde la luminaria tiene que posibilitarte a vos ver a cien metros de donde estás parado. Tiene que ver con que la cámara de seguridad, yo pregunto, bueno, ¿para qué es la cámara de seguridad? Bueno, atrás de eso tiene que haber una central de monitoreo. Y tiene que existir una prevención. Si no trabajamos en la prevención, todo lo que se haga es en vano. Hoy tenés cámaras instaladas que los delitos suceden y no hay ni prevención ni hay posterior situación a ese delito porque había una cámara. Entonces, tiene que tener un concepto de una política de seguridad integral que haga que todo lo que llevamos adelante nos dé un resultado.

Merlo es muy grande: tiene 173 kilómetros cuadrados. Es casi tan grande como la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual vos tenés que tener anillos digitales, porque hay rutas que te linderan que tienen rápida salida y porque también tenés que hacer hacia adentro que cada uno de los barrios estén conectados. Es importantísimo la accesibilidad y la conexión entre los barrios.

Creo que hay mucho por hacer. El merlense hace cuarenta años que los gobiernan los mismos y que necesitamos un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, de una ciudad inclusiva, una ciudad en desarrollo, una ciudad productiva, en donde los jóvenes encuentren el empleo en la ciudad, que puedan echar raíces, que puedan crecer ahí, que puedan tener su familia y desarrollarse para que la ciudad se empiece a retroalimentar y crecer.