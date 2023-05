Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230508 Alberto Asseff

–Diputado, continúa usted acompañando a paso firme la campaña de Patricia Bullrich por distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Los últimos días estuvieron en Mar del Plata. ¿Qué balance puede hacer de este recorrido que está realizando la precandidata por la provincia?

Patricia está haciendo una campaña que se destaca por el contacto, por la conexión con la gente. No quiere ir solamente a las capitales de provincia cuando viaja al interior, sino que siempre elige alguna localidad del interior de la provincia que está visitando. El otro día estuvo en Oberá, por ejemplo, en Misiones; en Rawson, en San Juan. Siempre busca esa interioridad hacia dentro de la provincia. Fue a Chilecito, en La Rioja; ahora va a viajar a Santa Cruz y no va a ir especialmente a Río Gallegos sino que va a visitar Caleta Olivia y Pico Truncado. Esa es una nota que la distingue, porque ella siempre dice que no quiere incurrir en los actos tradicionales, donde un orador se juntaba en la plaza principal de la ciudad y ahí se pierde la perspectiva de lo que es la realidad compleja, las necesidades básicas insatisfechas de la gente. Ella cuando recorre los barrios se encuentra con la gente, los vecinos que le comentan cuáles son las circunstancias en las que viven. Y esa es una riqueza que ella va incorporando a su campaña, y después lo traduce en definiciones.

Porque es, además, una campaña en la que ella, a través de tres ejes que siempre plantea, ir incorporando definiciones. Los ‍tres ejes son la seguridad, el trabajo, la economía, y por supuesto que incorpora siempre la educación. Hay que hacer reformas en los tres aspectos principales del quehacer nacional.

–En los últimos días, Patricia Bullrich ha dado una definición importante sobre un tema que también es eje en esta campaña, y es la reforma laboral. Volvió a insistir en aplicar una reforma laboral y acusó a Horacio Rodrí­guez Larreta de querer acordar con la CGT para no implementarla. ¿Usted qué opina al respecto?

Si el cambio no impulsa reformas en el régimen de trabajo, la verdad que no va a poder de ninguna manera ni siquiera seguir denominándose cambio, porque será más de lo mismo. El cambio en materia laboral tiene dos aspectos. Uno es el régimen especial que deben tener las pymes en la Argentina. Es un régimen integral pyme que abarca desde crédito hasta relaciones laborales, pasando por impuestos y continuando por promociones. Es decir que el régimen pyme es un régimen especial que requiere, por supuesto, un sistema de vinculación laboral, de relaciones laborales especiales. La pyme no puede tener un sistema de negociación colectiva que abarque desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Tiene que ser por regiones y tiene que ser por categoría de empresa. Tiene que ser mucho más autónomo el sistema, más amigable, porque es más amigable el capital y el trabajo en las pymes. Hay una relación más estrecha. Entonces, hay una posibilidad de que las pymes prosperen ‍a partir de generar más trabajo porque están dadas las condiciones laborales para ello.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En este contexto, las pymes no pueden prosperar, además de por la macroeconomía lapidaria que tenemos, una macroeconomía que aplasta, que nos lleva cuesta abajo, porque el régimen laboral impide crear empleo. Por todas partes donde uno va, y Patricia siempre lo dice, la gente le expresa que tomaría dos, tres empleados pero no se atreve, no por la situación económica, sino porque la industria del juicio es una amenaza latente. Éste es un primer aspecto.

El segundo aspecto tiene que ver en general con transformar el plan asistencial en seguro de desempleo. Es decir, en lugar de dar una asistencia que además no tiene plazo temporal, que es una especie de estación terminal para no trabajar, hay que transformarlo en seguro de desempleo, donde un año, prorrogable por seis meses, se cobra un seguro de desempleo que permite, en ese período, ir capacitándose, y además con la exigencia de concurrir a todas las citas para posibles empleos que se le brindan desde el sistema, y finalmente, como se está entrenando y como hay oportunidades que todos los días va a recibir, va a terminar empleándose. Pero si nosotros seguimos sin capacitar y con un régimen asistencial, la cultura del trabajo se derrumba en la Argentina y con el derrumbe de la economía del trabajo va a llegar a límites que no podemos ni siquiera imaginar en la Argentina.

–¿Usted considera que existe la posibilidad de llegar a un consenso para alcanzar una reforma laboral, teniendo en cuenta que principalmente los sindicatos se resisten a aplicar una reforma por temor a la pérdida de derechos?

Hoy los sindicatos están castigados por una realidad de una economía que genera cada vez menos trabajo y además, el trabajo que genera no lo hace registradamente; por lo tanto, hoy la CGT representa a menos de un tercio de los trabajadores argentinos y de los que no trabajan. Por lo tanto, hoy la devaluación no solamente es de la moneda sino también del sistema sindical. La misma supervivencia del sindicalismo indica, por ese instinto de supervivencia, que ellos van a aceptar, porque no les cabe otra, una renovación, una reforma, una transformación del sistema del contrato de trabajo. ¿Pero para qué? No para expoliar a los trabajadores, no para perjudicarlos en sus conquistas, sino simplemente para ratificar que la Argentina es un país de trabajo y generar las posibilidades de que se expanda, se despliegue el trabajo en la Argentina.

–¿Le sorprendió este encuentro que mantuvo Larreta con dirigentes de la CGT, donde se abordó este tema de la reforma laboral?

No, a mí no me sorprendió para nada. Yo creo que, si yo fuera candidato a presidente, lo primero que haría es conversar con las pymes y conversar con la CGT, conversar con todos los sectores más dinámicos del escenario nacional. Hablaría con las bolsas de comercio; mi visita a Rosario sería a la bolsa de comercio además de a la CGT rosarina. Porque creo que la política tiene que interactuar con los sectores sociales y económicos, obviamente. Pero lo que sí me sorprendió es que supuestamente haya comprometido Larreta que no va a haber cambios en la legislación laboral. Eso me parece suicida, literalmente.