20230420 Alberto Asseff

–¿Qué balance puede hacer de la sesión que se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde uno de los puntos fundamentales es que, con la mayoría de la oposición en contra, el Frente de Todos (FdT) logró la media sanción del proyecto contra el lavado de activos?

Bueno, prescindiendo del proyecto de lavado de activos, que es una solicitud no sé si expresa pero sí claramente, de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reclama transparencia como una de las condiciones para estar en el mundo financiero internacional, para tener acceso a los créditos (es una de las condiciones; las otras, por supuesto, son tener una economía estable y un riesgo país que permita pagar tasas racionales, y no las exorbitantes que hay que pagar si tomamos crédito, a raíz de que tenemos un alto riesgo para los acreedores), esa sugerencia de que nosotros adoptemos el lavado de dinero sucio con previsiones para corregir, para prevenir y para descubrir esas tramas de la corrupción es una excepción, porque todo lo demás estaba consensuado. Consensuado al punto de que prácticamente se votó por unanimidad.

Ahí nosotros votamos en contra por dos razones fundamentales. A la Unidad de Información Financiera (UIF) nosotros planteábamos que había que darle autonomía; no tenía que estar en la órbita del Poder Ejecutivo, porque un órgano de control justamente tiene que estar fuera del controlado. Y la segunda cuestión es que nosotros entendíamos que la UIF tiene que expresamente poseer facultades para querellar en caso de que descubra una situación de lavado de dinero, porque siendo querellante puede actuar plenamente en la denuncia, y en cambio siendo denunciante se limita a presentar ante el juez de turno una situación delictual que ha descubierto, pero después no tiene más intervención. Esas dos cuestiones fueron las determinantes de nuestro voto en contra, además de que algunos queríamos abstenernos en la votación, otros votar en contra, y por eso es que definitivamente se adoptó este último temperamento, para unificar en un solo pronunciamiento la postura de la coalición del Cambio.

–También se ha aprobado la entrada y la salida de tropas al territorio nacional para participar del programa de ejercitaciones combinadas. En este caso, usted ha manifestado que geopolíticamente se está hablando de extender los ejercicios combinados a los países ribereños del África.

Sí, efectivamente. Esa es una novedad muy positiva desde el punto de vista geopolítico, porque al Atlántico Sur lo tenemos que custodiar en sus recursos, en su ecosistema, su cuidado integral, y además para defender de cualquier situación que tenga que ver con lo militar, específicamente la presencia de la mayor base militar de la OTAN en el hemisferio Sur, que es la base de Malvinas.

Tenemos que defender al Atlántico Sur entre todos los ribereños. Y ribereños son también los países africanos del sur del Ecuador, donde prevalece en importancia, por su economía, por su tradición, por su población, Sudáfrica. Y se contempla el ATLASUR, que es un ejercicio combinado con Sudáfrica. Quiero aclarar que en la enumeración de posibles ejercicios combinados hay que distinguir los que están programados de los que pueden ser de oportunidad. Los programados ya están señalados e identificado con qué países de la región vamos a hacer esos ejercicios. Los de oportunidad son con los países que se enumeran en el caso de que haya naves de esos países en la zona de nuestro Mar Argentino o en alta mar lindante, podría darse una situación de que seamos invitados o nosotros invitemos a esas embarcaciones de esos países para hacer algún ejercicio puntual, pero no hay previsto ninguno en ese sentido, previamente programado. Ahí es donde se enumera la posibilidad de que el ejercicio se haga también con China y con Venezuela, en este caso, de oportunidad. Nosotros eso vamos a señalarlo en una nota que vamos a enviar a la presidencia: que nos opondríamos, si se da esa circunstancia, a que se realice ningún ejercicio combinado con esos países. Pero esto no impide que nosotros tengamos que cumplir con la manda constitucional de autorizar la entrada y salida de tropas, porque los ejercicios son muy benéficos, muy provechosos para nuestros militares, porque permiten intercambiar experiencias y además también generar un clima de confianza con miras a algo fundamental, que es que algún día, más pronto que tarde, tengamos un comando conjunto de custodia y de defensa del Atlántico Sur.

–¿Por qué motivo se opondrían a posibles ejercicios combinados con China y con Venezuela?

Bueno, porque primero tendríamos que arreglar con China que no aparezcan cuatrocientos buques posteros o embarcaciones pesqueras que inundan la milla 201 y que devastan las especies ictícolas que no son de alta mar, sino que están migrando permanentemente, que entran y salen de la milla 200, y ellos explotan devastadoramente ese recurso, sin un acuerdo conforme la propia ONU ha establecido últimamente, que deberían acordar con nosotros las modalidades para un aprovechamiento racional de ese recurso. Y con Venezuela, porque no vamos a hacer un ejercicio con una dictadura.