20230327 Alberto Asseff

–Me gustaría conocer el análisis que usted hace sobre la decisión del expresidente Mauricio Macri de dar un paso al costado y no presentarse como candidato en los próximos comicios.

El presidente Macri eligió entre ser competidor o ser ordenador. Y la verdad que entrar en una competencia interna que ya se había exteriorizado y desarrollado era controvertible y era complejo. Y no sé si hubiera sido una decisión acertada de parte del expresidente. En cambio, elegir ser ordenador del espacio, y en realidad gran mentor de JxC, ha sido excepcionalmente una decisión extraordinariamente buena. Digo excepcionalmente porque el país está ávido de ejemplaridad. Está ávido de gestos, de señales, de comportamientos que enseñen el camino, que vuelvan a decir “éste es el rumbo para recuperarnos”. La gente no tiene ninguna confianza en la dirigencia política. Y este gesto de Macri apunta precisamente a recrear esa confianza, esa credibilidad, esa amabilidad que el dirigente tiene que tener en la imagen del pueblo. Y la verdad que Macri, con esto, ha ayudado mucho a despejar el camino para que JxC sea alternativa de gobierno a partir de las PASO en que va a dirimir su candidatura interna y finalmente de octubre, cuando se resuelva el destino del país. Macri ha sido, con este gesto, un hombre que se ha encumbrado a la condición de estadista, con una visión de futuro, con una idea de que no debe haber un liderazgo mesiánico sino un equipo, y todo esto es muy fortalecedor y saludable para la democracia argentina.

–¿Considera que esta decisión de Mauricio Macri fortalece o robustece, de alguna manera, la precandidatura de Patricia Bullrich?

Si vamos a hacer una lectura minuciosa del escenario que se abre a partir de la decisión de Macri comunicada el domingo, es evidente que se fortalece la candidatura de Patricia, porque, según todas las encuestas e informaciones que uno va recogiendo en el andar por la provincia y por el país, evidentemente ocho de cada diez seguidores de Macri se inclinaban por Patricia, y hoy, con la decisión de Macri de no ser candidato, se robustece la candidatura de Patricia. Pero yo, aparte de esto, no quiero dejar de decir que se robustece JxC en su conjunto, porque no hay que olvidar que Macri, al anunciar su decisión, habló claramente de la unidad del PRO, pero también, fundamentalmente, de la unidad de JxC.

Creo que eso no debe pasar inadvertido para la sociedad. Él está apuntando a cimentar, a solidificar una alternativa de cambio en la Argentina, que no estaba clara con un escenario confuso como el que teníamos previo a la decisión de Macri.

–Usted señaló en un tramo de esta nota que la gente está descreída de los dirigentes políticos. ¿Por qué motivo sucede esto?

Bueno, por el fracaso. El fracaso no tiene demasiados amigos, ni es lógico que los tenga. El fracaso es notorio. Un país que tiene tantas condiciones humanas y materiales no puede tener la pobreza que hoy tiene, no puede tener los desmadres que hay en materia de seguridad, una educación que no termina de enseñar lo básico a los adolescentes argentinos, según todas las encuestas que se realizan sobre el aprendizaje, una emigración de jóvenes preparados que es una sangría, un permanente pugnar entre sectores por disputar, por ejemplo lo que está pasando en Mar del Plata, 140 hectáreas cuando tenemos kilómetros y kilómetros cuadrados desiertos. Esto simplemente parecería que es el cruel gusto de disputarnos y de pelearnos entre nosotros en lugar de arremangarnos y ponernos a trabajar. Un país que no ha logrado entender, en estos últimos años decadentes, que la única salida es trabajando. Y resulta que todos disputan lo que queda de la torta en lugar de agrandar esa torta y ponerse a trabajar en serio. Y esto, evidentemente, lo que ha generado es mucha incomodidad, mucho disgusto, mucha bronca, mucho rechazo, mucha desconfianza y falta de credibilidad en la dirigencia. Y la dirigencia no hace ningún esfuerzo, en general, en retomar los vínculos con la sociedad. Porque hace una agenda, por ejemplo, el juicio político a la Corte, que a la sociedad no le interesa absolutamente para nada. Y la sociedad está esperando que alguien le diga cómo se va a abrir el camino del trabajo y de la producción. Y no hay una sola medida que se enderece a eso. Fíjese que se dan créditos ahora para el consumo a tasa subsidiada en el Banco de la Nación Argentina. Pero no se habla de que esos créditos son para microemprendedores, como sería lo lógico, sino directamente para el consumo. Es decir que notoriamente es un crédito que se piensa para la situación preelectoral. Es el “Plan Platita” preelectoral. Es todo lo que saben hacer: distribuir alguna plata para hacer un espejismo de que estamos encaminados, cuando la verdadera prosperidad pasa por la producción, por el trabajo, por añadir valor a ese trabajo, por exportar, por movilizar los recursos humanos y materiales que tiene la Argentina. Parecería como que estamos enceguecidos, como que no vemos cuál es el rumbo. Bueno, el país está en eso, en esa situación: sin rumbo.