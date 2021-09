Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Adrián Grana.

Adrián Grana

-¿Cómo ve al Frente de Todos rumbo a las PASO de este domingo?

La verdad es que en medio de una campaña muy extraña, signada de alguna manera por lo que fue el último año y medio de vida de los argentinos que tiene que ver con la pandemia de Covid. Así que una campaña rara donde no hemos podido hacer lo que mejor nos sale, por lo menos a nosotros, que tiene que ver con eso de estar permanentemente en contacto con el otro, en la calle, en el marco de esta campaña, así que creo que es una campaña distinta.

Más allá de eso, entiendo que hay una potencialidad sumamente importante del Frente de Todos que creo que se impondrá claramente en las elecciones este domingo porque esto tiene que ver con las cosas que va a priorizar la gente en términos de quién ha cuidado no solamente ya su salud sino también quién ha cuidad su bolsillo en este año y medio, y quién ha cuidado la perspectiva de la construcción de una Argentina para todos y para todas, y eso creemos sin lugar a dudas que es el gobierno del Frente de Todos .

-¿Cuáles son los principales reclamos y también las preocupaciones de los vecinos cuando recorre las calles?

Mayormente me parece que la principal preocupación hoy, a partir de que se ha logrado ir bajando los contagios, tiene que ver con la cuestión económica y fundamentalmente con la cuestión de los precios, con el tema concretamente del trabajo.

Me parece que este es el tema hoy más acuciante y al que le tenemos que, no solamente porque sea el reclamo, en nuestra propia autocrítica o nuestra propia revisión de lo que nos ha faltado en términos de esta pandemia que hemos sufrido. Esto ha generado un retroceso económico muy importante, que hay ahora que retomar en término de lo que fueron los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández y Axel, retomar la agenda de la construcción de mayores niveles de puestos de trabajo para generar mayor tranquilidad y alegría en nuestra gente.

-¿Nota a los vecinos apáticos a la hora de concurrir a las urnas o con esperanza en este contexto de pandemia?

No me parece que haya apatía. Me parece que es una elección intermedia, siempre las elecciones intermedias tienen menos euforia, son siempre menos apasionadas, eligen a los legislativos y no a los ejecutivos, pero no veo apatía. Me parece que va a ser una elección que en todo caso podrá tener alguna señal pero no una apatía, me parece que no es la palabra. Es cierto que hay otras preocupaciones que para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires son más importantes; no se está definiendo gran cosa en esta elección para que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires estén muy eufóricos.

-En cuanto a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien señaló que si el gobierno no cambia, se va. ¿Cómo las tomó? ¿Le sorprendieron?

Lamentablemente no me sorprenden. Mauricio Macri es un histórico y serial violador de nuestra Constitución, por lo tanto no me parece extraño lamentablemente que haya dicho lo que dijo porque cuando las ecuaciones económicas le convenían la familia Macri no ha dudado no solamente en ser contratista del Estado sino apoyar golpes militares. Cuando estábamos en democracia no dudaron en romper el Código Penal y ser quienes contrabandeaban autos o partes de autos como cuando estuvieron al frente de Fiat. Y cuando fue gobierno, Mauricio Macri no dudó en tratar de imponer dos jueces de la Corte Suprema, cosa que está estrictamente y claramente prohibida en la Constitución. Lamentablemente, no extraña que Mauricio Macri quiera irrumpir o terminar o coartar un proceso como es el gobierno de Alberto Fernández que la gente lo ha elegido por cuatro años.

-¿Qué mensaje le deja a los bonaerenses de cara a las urnas?

Que me parece que este es momento para reeditar lo que ha sido el compromiso electoral que nos unió en el 2019. Se está terminando la pandemia y vamos a poder empezar a tapar ya no solo los agujeros que nos había dejado la pandemia y que nos había dejado el macrismo sino empezar a construir el futuro que queremos que es lo que vienen planteando Axel, Alberto y Cristina. Ahora arranca con esta baja en los contagios, con esta que pareciera ser la puerta de salida de esta gran catástrofe que hemos sufrido. Bueno, ahora vamos a empezar a construir la Argentina que queremos que tiene que ver con la producción y con el trabajo donde todos tengamos un lugar