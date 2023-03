Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230327 Adrián Urreli

–En principio, me gustaría conocer cómo analiza la decisión del expresidente Mauricio Macri de dar un paso al costado y no presentarse como candidato dentro del espacio de Juntos por el Cambio (JxC) para las próximas elecciones.

Yo creo que estamos ante una decisión que demuestra grandeza, que demuestra pensar en el bien común, en qué es mejor para la sociedad y, por supuesto, la convicción de tener un equipo lo suficientemente ya con trayectoria y con nombres como para poder enfrentar el desafío que nos trae nuestro país, que estamos presentando tantas crisis. Creo que lo ha hecho con muchísima humildad, pensando que eso es lo mejor y pensando fundamentalmente en los argentinos.

–Muchos referentes del espacio coinciden en que éste fue un mensaje esperanzador de cara a la posibilidad de reavivar la política, dejando de lado los personalismos que no conducen a nada bueno. ¿Coincide en estos términos?

Sí, yo creo que lo que hizo Macri en esto es ver que formaba parte, sin quererlo, de un antagonismo, de una grieta, y que la mejor manera era correrse, por lo menos de la lista, de ser el candidato, dejando de lado, por supuesto, su vanidad, su ego, porque me imagino que eso también debe jugar, pero pensando en el bien común y pensando en la mejor manera de que se puedan restañar las heridas en la sociedad y se pueda llegar a consensos, a un futuro mejor.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Cómo impacta esta decisión en la coalición? ¿Sirve para que el PRO baje la tensión y ayude a ordenar la interna del frente?

Yo creo que, ya desde el ejemplo y desde la postura de Macri de mostrar que está dispuesto a no pensar en la propia y pensar en los demás, obliga todos los dirigentes a tener ese tipo de actitud. Creo que esto favorece el diálogo, favorece el consenso, más allá de que esto no quiere decir que no haya PASO, al contrario, me parece que eso no ha perdido vigencia, pero sí, no perder de vista que estamos laburando dentro de un equipo que tiene una misión muy importante, que es poder sacar el país adelante.

–A nivel provincial, aprovecho para consultarle, ¿volverá a haber un encuentro del PRO bonaerense para intentar llegar a una estrategia electoral conjunta entre los distintos espacios?

Sí, sí. En estos días, creo que todavía no se ha puesto fecha, se va a reunir la mesa de JxC para poder acordar la estrategia, las reglas de juego, que creo que es la manera en que tenemos que hacerlo: más allá de dirimir mediante internas, mediante PASO, tener los acuerdos que tenemos que tener dentro de nuestro frente para llegar de la mejor manera y buscando, por supuesto, el objetivo principal, que es ganar la provincia y ganar la Nación.