Entre las últimas intervenciones que tuvieron lugar esta mañana en la Cámara de Diputados, en la sesión especial por el tratamiento del Presupuesto 2022, legisladores y legisladoras de la oposición manifestaron su voto por la vuelta del proyecto a Comisión. Exigieron “un debate en serio” y le pidieron al oficialismo que “se acostumbre a consensuar”.

Graciela Camaño, diputada del interbloque Federal, resaltó que “la palabra de la oposición antes tenía valor”. “Cuando tuvieron la mayoría absoluta del cuerpo hicieron lo que quisieron, se llevaron por delante todo, por eso tienen mala fama”, disparó ante el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

“Nadie le quiere negar el presupuesto al oficialismo”, aclaró, “pero el oficialismo tiene que partir de que no tienen el número, que la sociedad los dejó en un lugar en el que tienen que consensuar. Para acordar hay que bajarse del pedestal y valorar la opinión del otro”.

MIRÁ TAMBIÉN Minutos antes de tomarle juramento, Massa le tuvo que pedir a Frigerio que se retirara del recinto de Diputados

La legisladora aseguró que su interbloque “no va a aprobar este presupuesto si el oficialismo no acepta que es imposible votarlo si los funcionarios no vienen a dar las explicaciones que corresponden, a dejar de relatarnos y hacernos creer que los números que traen no tienen falsedad”.

Click to enlarge A fallback.

Por su parte, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, en un tono elevado, dijo: “Señores, fracasaron. Se van a tener que acostumbrar a dialogar, es un trabajo. Es un aprendizaje”.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: el diputado Carlos Puglelli destacó el Presupuesto 2022 de Kicillof

“Acá puede haber un pase a Comisión y muchos lo vamos a acompañar pero tiene que haber cambios profundos. Tiene que haber un debate en serio, eso es lo que queremos. Debatir de cara a la gente y creo que estamos dando un mensaje de madurez. Representemos a la gente con la cabeza fría y con el corazón ardiente de todas las posiciones que tenemos”, remató.

En tanto, Rodrigo de Loredo, presidente bloque Evolución Radical, señaló de “cobarde” al oficialismo. “No sé qué pulseada juegan. Han perdido la mayoría, y bien se dijo acá: acostúmbrense a consensuar, acostúmbrense a preguntar. Sé que para ustedes la política es conflicto, y para nosotros la política es consenso”.

“Han perdido el norte, la esencia misma de esta actividad y nos trajeron hasta acá, contradictoriamente, porque volvieron a redoblar, porque aceleraron el auto hasta el final y estando a 5 centímetros de la pared advierten que no pudieron doblegar a una mayoría. Hacen un planteo y tienen la cobardía de no presentarlo con todas las letras ni de decir qué es lo que quieren hacer cuando vuelva a Comisión. Este bloque va a acompañar la vuelta a Comisión”, concluyó