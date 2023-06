Desde el Comité Provincia de la UCR, repudiaron “los actos de violencia planificados, organizados y financiados desde agencias gubernamentales nacionales para generar un clima de zozobra en el marco de la Reforma Constitucional que se lleva adelante en la Provincia de Jujuy”.

Señalaron que “Lamentablemente no son prácticas novedosas en estos 40 años de democracia. Cómo en otras oportunidades, se recurre a la violencia directa para intentar deslegitimar instancias legales y procedimientos institucionales que respetaron todas las instancias de validación ciudadana”.

“El maniqueísmo y el delirio de funcionarios nacionales que sobreactúan una supuesta sensibilidad sobre las acciones violentas mientras ejercen una impúdica obediencia debida y actitud vasallal frente a los atropellos de gobiernos provinciales de su mismo signo Político, desnudan la realidad”.

Afirman que “El gobierno no respeta la disidencia, no tolera opiniones distintas y se muestra nervioso y desconcertado frente al proceso electoral. Pasaron 40 años y aún no asumen que en democracia se puede ganar o perder, se puede acordar o disentir, pero en el marco del respeto de las instituciones”.

Por su parte, el titular de la UCR bonaerense, Maxi Abad, declaró: “Lo que están haciendo en Jujuy es obsceno: intentar desestabilizar porque no tienen representación popular. En Jujuy y hace 2 días en Chaco, el pueblo les demuestra que la impunidad no es eterna. Se les cae el relato”, afirmó el dirigente bonaerense.

“Terminemos con los violentos de siempre que son arengados desde la Casa Rosada. Repudio la violencia organizada de quienes atentan contra las instituciones y sus representantes”, cerró