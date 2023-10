Javier Milei recomendó no renovar plazos fijos. Concretamente dijo: “El peso no puede valer ni excremento”. Tras ello, el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por La Fuerza del Cambio y presidente de la UCR bonaerense, Maxi Abad, le respondió desde redes: “Milei, no podés despreciar los ahorros de los argentinos. Son años de esfuerzo y de trabajo que nadie debe perder. Necesitamos gobernantes que no dinamiten. Necesitamos dirigentes que generen esperanzas y propuestas serias para el desarrollo”.

Por otro lado, luego que el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, confirmase que se encuentra abocado a diagramar los operativos de fiscalización para cuidar la boleta de Javier Milei en once provincias el próximo 22 de octubre; Maxi Abad retrucó “Lo que hace Milei desnuda sus verdaderas intenciones: acuerdos ocultos que no generan ningún tipo de solución para los problemas y las angustias de millones de argentinos”.

“Necesitamos generar empleos genuinos, desarrollo industrial y condiciones de competitividad para la reactivación productiva. Con el apoyo de la ciudadanía, el 22 de octubre, vamos a cambiar la Argentina”, cerró