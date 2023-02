Este miércoles 22 de febrero se cumplen 11 años de la Tragedia de Once, ocurrida cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, provocando 51 muertes y 789 heridos.

El presidente de la UCR bonaerense y del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, dijo al respecto: “Se cumplen 11 años de la tragedia de Once en la que perdieron la vida 52 personas. Como se demostró en el juicio, la desidia de funcionarios y empresarios fue la causa principal. Nunca nos olvidemos que la corrupción mata. Mi abrazo para las familias de las víctimas”.

En tanto, en recientes declaraciones, Abad habló de la UCR y al respecto dijo “Estamos por el camino correcto”. Por otro lado, hace unas semanas, habló del caso Lucio Dupuy: “La violencia intrafamiliar es un tema que debe preocuparnos a todos y especialmente al sistema educativo y al de salud”