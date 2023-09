"Los vecinos quieren un cambio de verdad, un cambio radical. Tenemos la fuerza para ordenar la Provincia. No podemos dar un salto al vacío. El cambio es con Bullrich y Grindetti", escribió Abad en sus redes tras participar de dicho acto en Avellaneda.

En ese marco, disparó contra el gobierno nacional y provincial: “Es una gestión que claramente fracasó si tenemos un deterioro de la calidad educativa como pocas veces se vio, si dos de tres bonaerenses que acuden a los hospitales públicos tardan meses en conseguir turnos y si nueve de cada 10 empresarios pymes dicen que sienten un ahogo fiscal. Además el gobierno de Kicillof no estimula la producción y el trabajo, no descentraliza para estar cerca de los vecinos y no impulsa la autonomía municipal para que los intendentes puedan dar soluciones a los problemas que los acojan”