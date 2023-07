Luego que el precandidato a vicepresidente por Juntos y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, compartiese una carta abierta por “la Argentina de la Paz y la Verdad” en la cual aseguró que los piquetes “No buscan Justicia, no buscan igualdad, no buscan ampliar derechos, sólo quieren mantener sus privilegios, condicionar a la democracia y conseguir en la calle lo que no consiguen en la urnas”; Maxi Abad brindó su opinión al respecto.

“Hay un intento de desestabilización en la provincia de Jujuy, producto de minorías que no respetan las instituciones ni tienen apego a la ley. Argentina necesita orden, respeto a la constitución, a la ley. Lo que viene en la Argentina es orden”, dijo Abad.

“No hay espacio para el chantaje. La Argentina que vamos a construir se basa en el orden. Hay que desmantelar la provocación y la farsa”, acotó