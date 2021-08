El presidente Alberto Fernández dio su opinión sobre el video donde se ve a la docente Laura Radetich increpando a un estudiante que defendió la gestión de Mauricio Macri en el aula.

“Siempre le he dicho a los alumnos que lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas. Que haya tenido ese debate es formidable. Es una forma de abrirle la cabeza a la gente”, sostuvo en declaraciones radiales.

Tras estos dichos, el titular del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad, sostuvo en su cuenta de Twitter: “El Presidente se equivoca: lo que se ve en el video no es un debate, ni le abrió la cabeza a nadie. No hay argumentos, ni respeto, ni libertad. Es un episodio violento que no podemos tolerar”