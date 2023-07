El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, entregó ropa a los empleados del corralón municipal y en ese marco declaró "esta gestión va a cumplir 24 años y ha podido estar en todos los frentes, honrando la palabra empeñada. Pero no todos son así. Por ejemplo: hoy podría estar frente a ustedes alguien que les dijera que no tiene que haber más cooperativistas, que no sirve, que todos tienen que tener trabajo ‘genuino’. Hermoso, claro. Pero dígannos cómo generamos trabajo para 300 familias, y les juro que lo hacemos. Porque te dicen el ‘qué’ pero no te dicen jamás el ‘cómo’. Porque no lo saben y porque no tienen pensado hacerlo, ni siquiera se lo plantean, esa es la triste verdad".

"Estamos enfrentando a un atado de incoherentes, que desprecian al empleado municipal mirándolo de arriba, y hoy quieren ser gobierno y estar a cargo del municipio”, disparó contra la oposición.

En ese marco, dijo “Hay candidatos que están al frente de alguna institución que se hizo completamente privatizada, hay que pagar por todo y no me refiero sólo a la cuota social. Y estas personas quieren ser intendentes de una Municipalidad que solventa todas las actividades que ellos cobran, y que sostiene una asistencia social que ni se imaginan”.

Ferraris apuntó “Los que no tienen las manos limpias en su profesión, descaradamente hablan de la ‘honestidad que hay que tener para ser funcionario’, cuando si hay algo de lo que se puede enorgullecer esta gestión es de tener las manos limpias, y acá nos conocemos todos y ustedes lo saben, porque ven dónde y cómo vivimos. ¿Qué pueden decir de Conocchiari, de Ferraris? Nada, salvo que se han puesto al servicio de la comunidad con exclusividad absoluta".

"Son modelos totalmente distintos. Nosotros hemos demostrado que representamos un modelo de trabajar con todos y para todos, dejando la familia, el tiempo de descanso, asumiendo la vocación de servicio con alegría y polenta. Dormimos con el celular debajo de la almohada por si se presenta alguna situación que resolver a deshora, y nuestro entorno nos banca porque sabe que estamos haciendo aquello que soñamos: ayudar a que todos vivan mejor, a que nuestra comunidad crezca y tenga lo que se merece", cerró