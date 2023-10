Con un llamado a la unidad, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, encabezó el acto por el 105º aniversario del distrito.

En su discurso el jefe comunal hizo referencia a Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, y afirmó que "ambos son de todos los argentinos, y han hecho lo humanamente posible para que podamos seguir adelante en contextos muy adversos para cada uno de ellos".

"Abracemos y achiquemos todo tipo de diferencias. Hoy es el día de todos los vecinos de Leandro N. Alem, no de los que gobernamos. Por eso me parece que estas tres fechas deberían ser propicias para un gesto de unidad, de apertura, de amplitud de pensamiento para que podamos llevar adelante esta parte de la Historia que vamos a transcurrir juntos", analizó.

Contundente, Ferraris expresó que "no se gobierna con rencor, no se gobierna eliminando a nadie, no se gobierna escrachando a nadie, no se logra nada con esa mentalidad".

"Hemos transcurrido cuatro años muy complejos, sobre todo los dos primeros. Hemos hecho lo humanamente posible para seguir creciendo. Faltan muchas cosas para hacer, para terminar, y faltan también nuevos proyectos que hay que seguir gestionando. En la política pública no se terminan nunca las iniciativas, es puro dinamismo", concluyó