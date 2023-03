En ese marco, Ferraris resaltó "el gran trabajo de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Luciano Quintana, de todos los trabajadores que han logrado concretar este avance para la localidad. Lo equipamos con todo lo necesario, y hoy nos acompaña también la profesional que se va a hacer cargo de este servicio, María José Pesce, que ya estará la semana que viene atendiendo. Así se debe hacer, trabajamos para hacerlo, y ya comienza a funcionar".

"También hemos traído un presente para la Sala de Primeros Auxilios –un desfibrilador eléctrico- y hemos hecho esfuerzos que no son de ladrillos ni equipamiento, pero que sabemos que hacen falta. Hay un nuevo ambulanciero, para complementar ese servicio tan importante, y además estamos reforzando la enfermería, agregando una tercera integrante al grupo, para que siempre tengamos una enfermera ante cualquier eventualidad", amplió.

Asimismo, el jefe comunal adelantó que "dejamos preparado algo para más adelante, que es un nuevo consultorio. No sabemos todavía de qué especialidad, porque no está fácil conseguir profesionales, no es que no tengamos una mirada comprometida con la salud. De verdad que es difícil, cuesta muchísimo sostener a los profesionales en el Hospital de Vedia, lo mismo que a las guardias en las distintas localidades. El distrito tiene cuatro médicos de guardia las 24 horas de cada día. Es muy complicado, a veces tenemos que traer médicos de afuera, recurrir a alguna bolsa de trabajo para poder cumplir con el servicio".

"Nuestro compromiso es que todos los vecinos del distrito –independientemente de si viven en la cabecera del partido o en alguna localidad- tengan acceso a la mejor atención posible. Eso implica un gran esfuerzo –dejando de lado el factor económico- para que los profesionales estén. A veces puede pasar que la atención se atrase un poco en una guardia, y eso también tenemos que acomodarlo, trabajando, luchando e incluso renegando. Así que vamos a estudiar cuál es la demanda local y ver qué podemos traerle a ese consultorio que se sumará", resaltó.

Ferraris agregó: "Abracen esta obra porque es de ustedes, acá no hay banderas ni ideologías, acá hay decisión política de poner en marcha lo necesario".

"Quédense tranquilos que la política va a estar siempre siguiendo las necesidades de la gente. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten de este avance para la salud de El Dorado. Defiendan su lugar, su gente, que es la mejor manera de aportar a esta gestión", concluyó