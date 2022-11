Los chicos de la Escuela Técnica N° 1 de Vedia recibieron las netbooks del programa Conectar Igualdad, que permite el acceso igualitario y brinda soberanía digital a todos.

En ese marco, el alcalde Carlos Ferraris dijo: “Estamos transitando el final de un año muy movido, porque recuerden que tuvimos que salir de los dos años de la pandemia, que entre otras cosas nos mostró descarnadamente las diferencias en las posibilidades de acceso a los contenidos que generaban las situaciones económicas dispares en cada familia. Gracias a Dios esos años pasaron, pero nos dejaron una fuerte decisión política en ese aspecto”.

“El programa Conectar Igualdad entrega hoy las netbooks a los chicos de segundo año por una razón que no es caprichosa. El año próximo también será para los de segundo año, a fin de que poco a poco podamos reparar una especie de “generación perdida” que hubo en los años en los que este programa dejó de funcionar, por decisión de otro gobierno”.

“Hoy estamos terminando de entregar todas las computadoras a los alumnos de todo el distrito. Es un gran logro, pero no es el único. Ya están aprobados los viajes de egresados para todos los chicos que terminen el ciclo secundario, a distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires. Eso también es igualdad, que nadie quede afuera porque no lo pudo pagar. Cursaron juntos toda la secundaria, viajan todos juntos”.

“Yo sé que los chicos ya quieren agarrar la compu y dejar de oírme, pero estoy aprovechando que tengo a la familia presente también, lo que no sucede siempre, y quiero recordarles que este programa sufrió una “pausa impuesta” durante varios años. Y fue la decisión política la que la revivió, porque éramos muchos los que estábamos convencidos de que este programa era lo que necesitábamos para romper la brecha de los que critican y no hacen y los que necesitan y no pueden, e igualar a todos los alumnos de la escuela pública, tal como lo hizo el guardapolvo blanco en su momento y muchas medidas que hoy tomamos como normales y llevaron muchas idas y vueltas”.

Y cerró “Con el Conectar Igualdad se hace algo más importante que ‘regalar computadoras': se hace justicia”