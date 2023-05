“Nuestra provincia necesita compromiso y la fuerza de personas que estén dispuestas a dar pelea. Para eso hacen falta dos cosas: convicción en nuestras ideas y no tener miedo”, remarcó. Sus palabras se dieron tras reunirse con los precandidatos y referentes locales de la Tercera Sección Electoral de “La fuerza del Cambio”.

Grindetti afirma que a la provincia de Buenos Aires hay que darla vuelta como una media

En ese sentido, dijo “Hay equipo de gestión para gobernar con coraje una provincia y un país que necesitan orden y desarrollo. El cambio ya empezó y es imparable”.

Por otro lado, junto a Diego Kravetz, hizo entrega de un reconocimiento a los efectivos que utilizaron por primera vez las armas NO letales.

“Con Diego compartimos el compromiso por la seguridad de nuestros vecinos, desde el inicio de nuestra gestión y a pesar de todas las trabas que se nos han puesto desde el gobierno provincial, no paramos de invertir en recursos para que los lanusenses puedan vivir más tranquilos. No hay dudas de que vamos a llevar esta visión a la Provincia y Nación. Y sé que no existe persona más preparada que Diego para hacerlo en Lanús”, cerró