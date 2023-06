Néstor Grindetti, intendente de Lanús y precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, se refirió a las internas en Juntos por el Cambio y la figura de Javier Milei. En ese sentido, aseguró que “en una alianza debería sólo haber diferencias tácticas. En lo que a mí respecta, coincido en algunas cosas con Milei, pero en otras no. Se va a los extremos en los cuales no podría estar de acuerdo. Hoy por hoy no veo integración de alianza entre Milei y nosotros”, comentó.

Además habló de la incorporación de José Luis Espert a Juntos. Al respecto, dijo que “está en la alianza pero para el 24 hay que ver en qué rol. Hace rato que no hablo con él. Coincidimos en muchas cosas pero no sé en qué rol. Como no estoy hablando con él no sé qué está buscando”.

Sobre la interna con el precandidato Diego Santilli, remarcó que “la rivalidad con Santilli la veo muy tranquila. Voy con nuestra propuesta hacia adelante y muestro los antecedentes que los bonaerenses tienen que conocer de mí”