Grindetti, acompañado de su jefe de Gabinete, Diego Kravetz, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Adrián Urreli y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, hizo entrega de la primera tanda de motos (20) que utilizará el equipo municipal de Seguridad Ciudadana. Mediante esta entrega, se alcanzan los 240 móviles, entre autos y motos, utilizados para la prevención de todos los barrios del distrito.

En el marco de un acto realizado en el palacio municipal, Néstor Grindetti junto al jefe de Gabinete y responsable de Seguridad, Diego Kravetz, hicieron la presentación y entrega de llaves de los motovehículos a los flamantes de conductores que, capacitados en la escuela de formación local, cumplirán con la tarea de incrementar el sistema de patrullaje que se viene desarrollando hace tiempo en Lanús.

"Hoy la preocupación que tiene el vecino del conurbano junto con la inflación, es la inseguridad, por eso nosotros estamos trabajando mucho con Diego Kravetz llevando adelante operativos de control, compra de equipamiento y coordinando cuando podemos con vecinos como es el caso de la Ciudad con quienes articulamos tareas de prevención en las zonas limítrofes y eso nos permite trabajar para el vecino en un tema que realmente preocupa", expresó Grindetti ante medios locales.

Sobre el trabajo realizado por esta fuerza y los procedimientos establecidos en el territorio, Diego Kravetz, jefe de Gabinete local explicó los trabajos realizados y expresó una preocupación: "Nosotros estamos dando la pelea todos los días pero a veces nos falta el acompañamiento de la Justicia. Hemos tenido ya varios fallos que nos anulan los procedimientos de prevención, la cual tiene una sola forma de ser efectiva: Abordar la situación previamente, parar a la gente que nos resulta sospechosa, identificarla, en muchos casos cacharla y luego detenerla. Sin eso no hay prevención, y en muchos casos hay jueces acá que no lo entienden, con lo cual viene directamente el delito." y enfatizó: "Nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro y esperemos que, algún día, la Justicia entienda que sin prevención no se puede tener una ciudad más tranquila."

Es la primera vez que el cuerpo de seguridad municipal incorpora motos a sus filas, las mismas estarán destinadas a la vigilancia, principalmente, de los centros comerciales a cielo abierto que tiene Lanús. Con esta entrega, el equipo de Seguridad Ciudadana llega a los 240 móviles.

Los efectivos estarán afectados a la tarea de disuasión y alerta en caso de hechos delictivos, comunicados y conectados con el Centro de Monitoreo lanusense