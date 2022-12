Al mismo tiempo que en la Legislatura bonaerense se daba tratamiento al presupuesto provincial; en la ciudad de La Plata se dieron cita la presidenciable del PRO, Patricia Bullrich, quien estuvo acompañada por los precandidatos a la gobernación, entre ellos Néstor Grindetti (intendente de Lanús). La reunión fue en un local del PRO, de la cual participaron otros referentes del espacio político.

En ese marco Grindetti, al ser interrogado por las promesas de campaña que no lograron concretar entre 2015 y 2019, destacó que Mauricio Macri fue el primero en reconocer las cosas que no se hicieron. "Las cosas que no salieron las vamos a impulsar, estamos trabajando para eso", afirmó.

Por otro lado, remarcó que a falta de un año para que concluya el mandato del actual gobierno "ya se puede decir que fracasó"