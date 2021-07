El alcalde de Lanús aseguró que en esta primera instancia electoral se dirimen cuestiones tácticas. De esta forma, minimizó las rispideces internas entre Santilli y Manes.

No obstante, remarcó que el objetivo es competir con el Frente de Todos.

“La chicana no ayuda. La gente tiene un montón de problemas y empezar con chicanas pequeñas y políticas es una falta de respeto a la población”, comentó.

Sobre la precandidatura de Daniel Gollan y su alejamiento del Ministerio de Salud, opinó “Es legítimo que un Ministro sea candidato. No está bien ni mal, no me gusta opinar sobre los rivales, sí sobre cuestiones políticas”