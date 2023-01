El jefe comunal de Lanús y precandidato a gobernador de Juntos, Néstor Grindetti visitó Mar del Plata como parte de una gira costera que incluirá recorridas por las localidades de Balcarce, Villa Gesell y Pinamar.

Durante su visita a "La Feliz”, Grindetti estuvo acompañado por el diputado provincial, Adrian Urreli. En la ocasión, encabezó un desayuno con miembros de la Fundación Global, una organización Independiente que reúne empresarios y comerciantes marplatenses con quienes compartió su mirada sobre la situación económica actual del país y la provincia de Buenos Aires, sus proyectos para modificar la matriz impositiva provincial y los desafíos de las economías regionales bonaerenses.

“Mar del Plata es uno de los focos productivos más importantes de la provincia. La Fundación Global es una organización que nuclea a más de 140 empresas y profesionales líderes de la región. Son promotores fundamentales del trabajo y el progreso social", expresó en su cuenta de Twitter

Más tarde, el jefe comunal visitó el polo tecnológico de la ciudad y visitó Grupo Núcleo, Neutrón y Aticma, la asociación de empresas de tecnología.

En relación a una eventual candidatura del ex presidente Macri, Grindetti expresó: "Todos saben de mi relación con Mauricio, es el líder de nuestro espacio y lo dije públicamente varias veces, creo que merece su segundo tiempo, todavía no sabemos qué decisión va a tomar y no quiero presionarlo, ser candidato a presidente no es una decisión fácil, ni se toma de la noche a la mañana".

"Siento que Patricia (Bullrich) es quien está más cerca del pensamiento de Mauricio respecto de la manera de ver la política y cuenta con el coraje y la determinación para encarar las transformaciones que necesita el país, por eso estoy trabajando con ella y creo que es la mejor candidata que hoy tiene el PRO", agregó