Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Diego Rovella.

Diego Rovella

-¿Qué dejó la visita de Facundo Manes este fin de semana en la ciudad de La Plata?

Nos dejó un lindo acto, un muy buen momento, un acto con mística, un acto que además la lluvia y la amenaza de la tormenta nos dio una sensación de un acto heroico. Bien, y además muy lindo el discurso de Facundo y los vecinos que nos acompañaron.

-¿Cuáles son los objetivos en esta última semana de campaña?

El objetivo de la última semana de campaña es repartir la boleta y armar la fiscalización y trabajar estos últimos cuatro días que nos quedan.

-¿Cómo ve a la gente de cara a las PASO? ¿Tiene expectativas por las elecciones? ¿Qué es lo que le manifiesta en el contacto diario que mantiene con la población en la calle?

A la gente le cae muy bien la figura de Facundo Manes. Ellos vienen a pedir boleta. Por ejemplo ayer estábamos en la mesa, en 12 y 64 en el parque, y paraban los autos para pedirnos boleta; se acerca, es una figura muy empática. Y la gente está cansada del gobierno y está cansada de la inseguridad y está cansada de la inflación. Bueno, y tiene muchas expectativas en la figura de Facundo.

-¿Y qué es lo que destaca de la figura de Facundo Manes?

La gente destaca que es un hombre que viene de afuera, que le habla distinto, que la entiende, que hace base en la educación y que viene como aire fresco para renovar la política. Y a mí me gusta todo lo mismo que a la gente porque soy parte de la gente también y además creo que nos da un plus la figura de Facundo Manes para el resurgir del partido y la expectativa que genera en torno a la gente.

-Le consulto por la causa de la vandalización de pasacalles. ¿Cómo avanza? ¿Pudieron tener acceso a las cámaras?

No, acceso a las cámaras no hemos tenido. No sé cómo avanza la causa, no me he ocupado de eso, me estoy ocupando de estar recorriendo la ciudad de La Plata. Verdaderamente espero que la causa avance, lamentablemente no nos vamos a enterar antes de las PASO quiénes son los responsables de la vandalización pero creo que es importante que esto avance para que no vuelva a suceder más adelante y no le suceda a otros espacios políticos.

-¿Qué mensaje les quiere dejar a los platenses de cara a las elecciones del domingo?

Este es el espacio, la lista de Juntos, que le puede ganar al kirchnerismo. Somos los únicos que le podemos ganar al kirchnerismo. Facundo Manes es el único que le puede ganar al kirchnerismo, es por eso que nos tiene que acompañar con su voto la gente