The New York Times ubica a Argentina entre los países con mejores resultados contra la covid-19. Los datos son parte de un reporte semanal que realiza The New York Times en base a datos de la Universidad Johns Hopkins.

Sobre este informe opinó el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza: “Reconocimiento internacional a la campaña de vacunación en la Argentina. Gracias a que el 74% de la población posee el esquema de vacunación completo se pudieron salvar miles de vidas”.

El mandamás del FDT dijo que “Esto se pudo conseguir gracias a que tenemos un presidente como Alberto, una vicepresidenta como Cristina, un gobernador como Axel y una vicegobernadora como Verónica, que priorizan la salud de las y los argentinos”