Del acto organizado por la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz participaron varias autoridades municipales, en representación del intendente Mario Ishii, el Secretario de Acción Directa Pablo Mansilla.

A partir de la iniciativa de la Jefatura, a cargo del Comisario Mario Villares, además de la entrega de distinciones a los efectivos que se destacaron en su labor durante el año, de reconocer y homenajear a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, se enfocó primordialmente en el compromiso contraído durante la pandemia Covid-19.

MIRÁ TAMBIÉN Ishii recibió a Manzur

Seguido del himno, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Comisario Villares y luego prosiguieron con la entrega de distinciones al personal policial, premios estímulo y al mérito, menciones especiales al Intendente municipal Mario Ishii por su continuo apoyo a la institución policial, que fue recibido por el secretario Mansilla.

Click to enlarge A fallback.

Mansilla destacó “en estos últimos días quiero comentarle al Superintendente que con el programa de seguridad del Presidente Alberto Fernández y que ha desarrollado el Gobernador Axel Kicillof con el Ministro Berni, nuestro Intendente no ha estimado nada y ha comprado 30 nuevos móviles Amarok totalmente nuevos para el distrito, con caja automática y todos los elementos necesarios para nuestra policía. Próximamente les vamos a comprar los chalecos y agregaremos más cámaras de seguridad y que seguramente Cadel está trabajando en el tema”. A los funcionarios del Ministerio les solicitó “les pedimos si podemos tener la DDI de José C. Paz y no depender más de una SubDDI, porque José C. Paz ha crecido mucho ya tiene 27 años y hace mucho tiempo que no tenemos una DDI”.

MIRÁ TAMBIÉN Ishii encabezó el festejo del 20º aniversario de la fundación del Centro Municipal de Zoonosis

“Agradecerles porque en este tiempo de pandemia todos ustedes han estado en la calle luchando y ayudando a los vecinos, nuestros agentes de seguridad son solidarios, felicitamos a quienes han sido destacados en el marco de este aniversario, celebramos su compromiso y vocación de servicio, y agradecemos a todas y todos los profesionales por actuar en favor del bienestar comunitario” “En José C. Paz tenemos la mejor policía de la provincia de Bs. As. Un distrito que ha crecido mucho de la mano de Mario Ishii. Felicidades para Todos”