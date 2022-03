“Para este año tenemos un presupuesto de 8.700 millones, aumentamos al año anterior, venimos subiendo, pero también debo decirles que en este presupuesto tuvimos una baja importante del 7% de descuento en la coparticipación sobre salud, fue el año que más gastamos en salud, por dirigencia nuestra por la gran cantidad de enfermos que hubo y la pandemia que tuvimos que afrontar, no se pudieron hacer realmente las inscripciones de las atenciones y se ha bajado”.

Durante la apertura se presentó un video con un repaso de la mayoría de las acciones de gobierno, en un año también signado por la pandemia, y de esa manera mostrar lo realizado durante todo este tiempo.

“Desde el ámbito de salud sea hecho todo lo posible para salir de esta situación. En esta última pandemia hemos perdido muchos seres queridos, vecinos, familiares. Ofelia, quien fue concejal de este Concejo Deliberante falleció. A mí me tocó estar internado, desgraciadamente pensé que estaba terminando la pandemia, y en estos últimos tramos me tocó padecerla, hemos salido y atendido en nuestros Hospitales”, enfatizó Ishii.

Mario Ishii

“Este mes estamos terminando el Hospital de Internación, este año vamos a tener Pami en José C. Paz para que nuestros Abuelos se puedan atender”, dijo.

Con respecto al superávit fiscal explicó que “la provincia nos ayudó en este último tiempo porque los números los teníamos muy justos, no nos sobra nada y vamos lentamente tratando de mejorar y estamos sin bajar los brazos tratando de sacar a José C. Paz y la Patria hacia Adelante, por eso apoyo al Presidente de la Nación, al Gobernador. No hay forma de salir adelante sino trabajamos todos juntos”.

También Ishii solicitó a los presentes “agradecer con un fuerte aplauso a todos los médicos, enfermeras, auxiliares, emergentólogos. Estuvieron ellos sí al frente de batalla las 24 horas para atenderlos. Debemos estar orgullosos de José C. Paz, cuando hace un par de años no teníamos hospitales, cuando llegó la pandemia ya contábamos con hospitales, jamás nos faltó camas, insumos, medicamentos para la gente, no nos faltó profesionales, ni lugar en terapia intensiva para atender a nuestros enfermos, la comida tampoco; porque cuando había algún enfermo o positivo de covid en sus casas nosotros le llevábamos los bolsones de comida para que se queden en sus casas. El primer año de pandemia nosotros gastamos 950 millones de pesos que nosotros realmente lo tuvimos que sacar del gasto público y este año gastamos 1.350 millones, fue más, pero también créanme lo que le digo, nos hicimos cargo de todo, de los enfermos, de lo que es equipar urgente a los hospitales y salió de recursos nuestros. No hubo plata de afuera para poder asistir y comprar lo que nos hacía falta para atender a nuestra gente”.

Al Concejo Deliberante les dijo que “tenemos que estar tranquilos que en José C. Paz la pandemia se hizo frente con fondos de José C. Paz y tuvimos las camas suficientes como para poder atenderlos”.

Con respecto al patrimonio municipal desde que el distrito se creó, el intendente Ishii con optimismo enfatizó que “Hoy viendo los números y cómo estamos viviendo, a pesar de la crisis que hay en el país, la falta de laburo y de problemas que tiene la gente de necesidades insatisfechas, el patrimonio municipal ascendió hoy a 15.200 millones de pesos en todo concepto, en Hospitales, en toda la inversión que se ha hecho; tener un patrimonio tan grande en tan poco tiempo”.

En materia de educación, comentó “José C. Paz puede estar tranquilo que tiene futuro, la Universidad, la UNPAZ cuenta con más de 30 mil alumnos, ya están graduándose nuestros chicos, ahora con la Facultad de Medicina que se han inscripto como nunca gran cantidad de chicos para prepararse, yo les puedo asegurar que tiene futuro y ya prontamente, vamos a ver si podemos hacer este año 10 Establecimientos Educativos más, 5 Jardines, Técnicas y Secundarias”. Y recordó la puesta en marcha de la Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica, y estimó que “este año vamos a estar terminándola”. En el distrito hay “una población joven y hay muchos chicos”.

En materia de Infraestructura se realizaron durante el 2021 más de 800 cuadras de Asfalto y explicó que para este año “la propuesta es hacer 1.200 cuadras de asfalto más para José C. Paz, y ver si prontamente podremos traer las Cloacas que prometieron todos los gobiernos. Tenemos un pedazo hecho pero el 90% de José C. Paz está sin cloacas y agua corriente”.

Con respecto a lo habitacional Ishii señaló que “estuve hablando con el Gobernador, hay Viviendas disponibles para hacer, pero nos están faltando terrenos”, a su vez recordó cuando en el distrito se habían construido 7.500 viviendas, mucho más que en otros distritos.

“La producción la fabricamos todos nosotros, es un orgullo en José C. Paz porque van avanzando día a día y lo están viendo en muchos lugares, tanto la Constructora Municipal como el área, es más vamos a capacitar a otros distritos para que puedan desarrollar la producción. Hemos vendido a provincia el mobiliario para las escuelas”, detalló el Intendente.

A los concejales les dijo “tienen la posibilidad de marcar los errores y las cosas que están mal no la aprueben. Jamás pedí que me aprueben algo que está mal, pero si mandamos hacer una Facultad ahí tenemos que aprobarla”. “El tiempo es corto, el mandato son cuatro años aprovéchenlo y disfrútenlo haciendo cosas”. Y enfatizó: “Cuando no funcionan los gobiernos, nos saca la gente”