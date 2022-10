“Hasta 2015, todas las chicas y todos los chicos tenían una computadora pero después no se dieron más. Ahora empezamos a distribuir computadoras para que cada piba y cada pibe de segundo año tenga una”, resaltó el ministro.

Además, se dirigió a las y los estudiantes presentes en el acto y les dijo: “No dejen que digan que alguien se las regaló. La computadora en Argentina es un derecho que tienen las chicas y los chicos de la escuela secundaria”.

“Queremos que vayan a la escuela, aprendan mucho y después vengan a la universidad”, concluyó el ministro.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii sostuvo que “estamos muy contentos de poder entregar estás 1500 notebooks a los alumnos de José C. Paz junto al Ministro. La educación es uno de los pilares de nuestra gestión por eso siempre decimos que en José C. Paz la educación va desde el Jardín hasta la Universidad, no termina en el secundario”.

Agregó que “también quiero agradecer al Presidente Alberto Fernández por este programa de inclusión tecnológica tan importante para todos los alumnos del país”.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el Centro Municipal de Estudios, se entregaron un total de 424 netbooks de las 1541 que se distribuirán en el transcurso de la semana a once escuelas de ese distrito.

Conectar Igualdad es un programa del Ministerio de Educación de Nación de alcance federal, que contempla la distribución de material educativo y tecnológico y el despliegue de acciones de conectividad.

Estuvieron presentes en el acto: el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Darío Kusinsky y el Asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación de la Nación, Mario Caputo.