Ishii avanzó en las negociaciones para que la fábrica rusa de camiones y buses Kamaz se instale en José C. Paz Tras un diálogo de 7 meses, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, firmó una carta de intención con una delegación rusa para que la automotriz fabricante de camiones y buses KAMAZ se radique en el predio industrial de José C. Paz, para el ensamblado de unidades a distribuir en Argentina y países limítrofes.