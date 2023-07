El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participó de una charla con estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el encuentro fue de forma virtual en el Salón de Actos del edificio ubicado en la calle Uriburu 781. En esta charla, en la cual además habrá periodistas que fueron invitados, se dialogó sobre el presente y futuro de Ucrania en la guerra con Rusia, que ya lleva más de un año. Se trata así de una importante conversación en la que se podrá obtener información valiosa sobre el momento que se vive en Europa. Asimismo, el diálogo se desarrolla días después de que Zelenski haya denunciado que presidentes latinoamericanos vetaron la propuesta de Pedro Sánchez, mandatario de España, acerca de que sea parte de la reunión entre los Estados miembros de CELAC y la Unión Europea. Primero tomó la palabra Ricardo Gelpi, Rector de la UBA y agradeció la presencia de todos los invitados y del presidente de Ucrania: "Va a ser una gran oportunidad para que los alumnos reflexionen y sepan que buscamos la paz en todo el mundo". "El pueblo ucraniano necesita solidaridad y desde la UBA queremos sostener el respeto de los Derechos Humanos", indicó. Vía Zoom, fue el turno de Volodímir Zelenski, quién se manifestó acerca del conflicto: "Para nosotros es la guerra por la libertad y por eso estamos luchando, porque nunca cederemos a perderla". "Nunca quisimos esta guerra, ni la buscamos, por eso necesitamos su ayuda para defender la libertad de Ucrania y los Derechos Humanos", enfatizó. Ante este pedido, el mandatario insistió en la necesidad de "trabajar juntos para que no haya amenazas en ningún país del mundo". "No puedo describir el horror que vivimos. Necesitamos defendernos para no perder todo en nuestras tierras y por eso Ucrania no se va a poner de rodillas", expresó. Al momento de la rueda de preguntas, estudiantes se pusieron de pie y le consultaron acerca de cuándo se le pondría fin al conflicto: "Rusia podría haber terminado con la guerra hace mucho y no lo hizo. Le pedimos que abandonen Ucrania de forma urgente". A su vez, remarcó: "Putin (presidente de Rusia) está cubierto de sangre porque fue él quién mandó las tropas". Antes de finalizar, Zelenski resaltó lo que busca para el futuro del país: "Tiene que haber justicia, que devuelvan Ucrania, que los asesinos vayan presos y que Putin diga que es un represor". Por último, agradeció a los estudiantes y directivos por el espacio otorgado en la UBA: "No tengo más que desearles paz y una vida durable para todos". Del conversatorio participaron también Yuri Klymenko, embajador de Ucrania; Amador Sánchez Rico, embajador de la Delegación de Unión Europea y representantes de más de quince países

Acompañaron al Rector, Roy Cortina, subsecretario de Relaciones Internacionales de la UBA; Lucille Levy, presidenta de la FUBA y Piera Fernandez De Piccoli, presidenta de FUA. Además, estuvieron presentes decanos, y distintas autoridades de la universidad. MC/SPC NA