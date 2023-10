El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó hoy que le "gustaría mucho" que el papa Francisco viaje a ese país y destacó que con el Vaticano mantuvo "muchas conversaciones", centradas principalmente en los niños ucranianos deportados a Rusia en el marco de la guerra.

"El Papa fue invitado a Ucrania por mí, me alegraría mucho que viniera", dijo el mandatario en una entrevista brindada a la cadena Sky Italia.

"En primer lugar, debemos centrarnos en las cuestiones humanitarias, en el retorno de los niños deportados de Ucrania a la Federación Rusa: es una tarea muy importante", manifestó y valoró que mantuvo "muchas conversaciones" sobre este punto con Italia y el Vaticano.

Zelenski y el Papa se reunieron cara a cara en mayo pasado en el Vaticano, en un contexto de negociaciones reservadas de la Santa Sede para lograr un acercamiento entre Ucrania y Rusia, y luego del anuncio público del pontífice de que mediará para lograr la restitución de miles de niños que Kiev denuncia que fueron deportados del país.

MIRÁ TAMBIÉN Tras tres días de paro cívico nacional el Gobierno de Guatemala se pronunció en contra

"Se han establecido algunos contactos con el Vaticano, Turquía se ha implicado buscando consideración diplomática, pero el resultado es siempre el mismo. Nadie ha tenido éxito: no porque esos líderes no sean fuertes, sino porque el presidente de Rusia (Vladimir Putin) no quiere poner fin a la guerra", apuntó.

En ese marco, Zelenski señaló que en Rusia no están "interesados en las vías diplomáticas" y, según argumentó, el fin de la guerra es algo que "va en contra de los deseos" de Putin.

"Basta con observar el acuerdo de exportación de cereales", puntualizó, en referencia a la retirada de Moscú del pacto que permitió crear un corredor seguro por el mar Negro para exportar los granos bloqueados por la guerra.

Por otro lado, se mostró convencido de que el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos continuará, al tiempo que intentó defender la contraofensiva ucraniana y se basó en las amenazas nucleares de Putin para argumentar que Rusia se encontraba en una posición de "debilidad".

MIRÁ TAMBIÉN Expresidente Fujimori reaparece para solicitar la restitución de su indulto

"La exhibición de armas nucleares no es una demostración de fuerza, sino de debilidad, porque en el campo de batalla y en la diplomacia no han logrado los resultados que querían, destruir nuestra independencia", dijo.

"Los líderes mundiales deben comprender que es muy importante defender al pueblo ucraniano, lo que significa también defender a su país. Si la agresión no cesa, esto afectará al mundo entero", insistió Zelenski. (Télam)