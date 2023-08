"Rusia no dejará sin respuesta los ataques de Ucrania contra sus instalaciones civiles", declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova. "Las Fuerzas Armadas rusas, que actualmente están cumpliendo importantes tareas de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, no lo dejarán sin respuesta", indicó la vocera. Zajárova señaló que las "acciones criminales del régimen neonazi de Kiev convertido por la OTAN en un instrumento de confrontación con Rusia, serán objeto de una minuciosa investigación de los cuerpos de seguridad rusos". "Además, Rusia no pasará por alto el rol de los servicios secretos de los países occidentales, que proporcionan a los neonazis ucranianos datos de inteligencia para trazar las rutas de los drones de ataque", apuntó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Zajárova formuló estas declaraciones -que reprodujo el sitio Sputnik News- después de que un dron ucraniano atacara un sanatorio en la región rusa de Bélgorod, dejando tres civiles muertos. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. La región de Bélgorod fue la más afectada, con varias incursiones de grupos de sabotaje desde Ucrania en los últimos meses y continuos ataques a municipios fronterizos con el uso de lanzacohetes múltiples, morteros y drones. Int./AEB/AMR NA