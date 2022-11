Yang Xinhai, también conocido como Wang Ganggang, Yang Zhiya, y Yang Liu, fue un asesino serial chino que confesó haber matado 65 personas, pero fue sentenciado a muerte por 67 homicidios, en los cuales usó como arma siempre un martillo distinto. Nacido el 29 de julio de 1968, este sujeto comenzó como ladrón, pero luego le sumó violaciones y crímenes a su lista delictiva entre 1999 y 2003. Bautizado como "el Monstruo Asesino", Yang nació en Zhumadian, Henan, donde su familia era una de las más pobres del pueblo y él era el más chico de cuatro hermanos. Si bien era muy inteligente, también era introvertido, al tiempo que dejó la escuela en 1985, con 17 años, y se negó a volver a casa, dedicándose a viajar por China y trabajar de obrero. Sin embargo, fue echado de todos sus empleos porque lo acusaban de vago y de robar material ajeno soportando los enojos de sus jefes.​ En 1988 y 1991, Yang fue sentenciado a trabajos para la comunidad por el delito de robo en Xi an, Shaanxi y Shijiazhuang, Hebei. Estuvo encerrado en prisión y allí sentía que la sociedad lo odiaba y que era injusta con los hombres

Encima, en la cárcel tenía que levantarse temprano, algo que no le gustaba, y decía que la comida era fea. Además, el trabajo forzado debía ser hasta que anocheciera

Salió en 1991, pero en 1996 fue sentenciado a cinco años de prisión por intento de violación en Zhumadian y Henan

Al salir de prisión había conseguido una bicicleta y empezó a pensar en forma una familia y tener trabajo digno. Fue así que tuvo una nueva novia y consiguió un trabajo más o menos estable, pero la novia vio un periódico de años anteriores y se dio cuenta de que el presunto violador era su pareja, por lo que lo dejó. Encima, en el trabajo su jefe lo humillaba y maltrataba y decidió renunciar, pero sin robar nada. A partir de ese momento comenzó una racha de más de 67 asesinatos conocidos y muchos otros de los que se desconoce: por la noche mataba, violaba y robaba sin detenerse. Era cuidadoso a la hora de matar y para ello usaba un martillo, pero no el mismo, ya que lo cambiaba para no ser descubierto, según su pensamiento. Entre 1999 y 2003 mató a todas sus víctimas en las provincias de Anhui, Hebei, Henan y Shandong, donde llegó a asesinar a familias enteras. Cuando llegaba la noche entraba a la casa de su víctima, y mataba a todos los que la ocupaban, sobre todo granjeros, con hachas, palas y martillos, esta última su herramienta favorita para hacerlo. Según la policía de Xiping, el 22 de octubre de 2002, poco después de que ocurriera el caso en la aldea de Zhaihu, municipio de Songji, condado de Xiping, el asesino de varis casos ocurridos tenía el mismo "modus operandi"

El caso más tremendo se produjo el 6 de diciembre de 2002 en Liuzhuang, donde en una sola noche "el Monstruo Asesino" mató a cuatro personas de una misma familia

Las víctimas fueron el granjero Liu Zhangwei de 30 años, su madre, esposa e hija. El único sobreviviente del hogar fue el padre de Zhangwei, quien se salvó porque había dormido en otra casa. El anciano encontró a su nieta muerta, con un agujero en la cabeza y la cara llena de sangre, mientras que los demás cuerpos también tenían las caras ensangrentadas, pero su esposa, una de las víctimas, agonizaba y murió diez días después en el hospital. Otros terribles homicidios fueron los que cometió cuando asesinó a un hombre y a su hija con un martillo, mientras que a la esposa la dejó para el final, la violó y creyó haberla matado, pero ella sobrevivió y finalmente testificaría en contra suya. Yang fue detenido el 3 de noviembre de 2003 y momento después de ser apresado, mediante interrogatorio, confesó el asesinato de 65 personas, 23 violaciones y cinco ataques causando serias lesiones

En ese sentido, realizó cuarenta y nueve crímenes, diecisiete violaciones y cinco ataques en Henan; ocho homicidios y tres violaciones en Hebei; seis asesinatos y dos violaciones en Anhui; y dos homicidios y una violación en Shandong

Asimismo, la Policía también encontró su ADN en varias escenas del crimen. "Cuando maté a la gente tenía un deseo. Esto me inspiró a matar más. No me importa si merecen vivir o no. No es de mi incumbencia... No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad

Sociedad no es de mi incumbencia", dijo en su momento una vez apresado. El 1 de febrero de 2004, Yang fue declarado culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones y consecuentemente sentenciado a la pena de muerte. El "monstruo asesino" fue ejecutado el 14 de febrero de 2004 de un disparo de fusil en la nuca. GAM NA