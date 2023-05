Un avión con más de 100 migrantes venezolanos despegó hoy desde el norte de Chile, en un vuelo de repatriación de personas que llevaban semanas varadas en la frontera con Perú.

Centenares de migrantes, principalmente venezolanos, permanecen desde hace dos semanas en la frontera norte de Chile con la intención de abandonar el país luego de un endurecimiento de los controles migratorios en el país.

Perú les impide el paso alegando falta de documentación, y militarizó sus fronteras por 60 días para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad asociada a extranjeros, según ordenó la presidenta Dina Boluarte.

El vuelo de este domingo hacia Venezuela partió desde la ciudad de Arica, unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago, y forma parte del programa "Retorno a la Patria" del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El vuelo, sin embargo, fue realizado con una aerolínea privada, y no con la pública venezolana Conviasa.

El vuelo fue fruto "de la coordinación de los distintos sectores", dijo en Arica a periodistas el delegado del gobierno chileno Ricardo Sanzana, al anunciar la partida del avión.

Dijo que en la aeronave iban 115 venezolanos que aguardaban desde hace más de dos semanas en el paso fronterizo de Chacalluta, en la frontera de Chile con Perú. Horas antes de embarcar fueron trasladados a albergues en Arica, explicó.

"Las leyes de Chile se pusieron un poco fuertes para nosotros y tuvimos que tomar la decisión de regresar", dijo David Molina, de 32 años, uno de los migrantes que tomó el vuelo, a la agencia de noticias AFP.

"Me quiero ir a mi país, ya está bueno ya", aseguró por su parte Gerardo, de 30 años, quien prefirió no dar su apellido. "No salgo más de mi país más nunca en la vida", prometió antes de abordar el avión.

Las autoridades chilenas afirmaron que se trata de un primer vuelo de repatriación. Otros aviones deberían salir próximamente, aunque no necesariamente desde Arica.

"Hay una firme determinación del gobierno del presidente Gabriel Boric para hacerse cargo de la migración en todos sus sentidos, de una manera ordenada y segura", agregó el delegado presidencial Sanzana.

"No va a haber otros vuelos que probablemente salgan de acá, y si los hay, van a salir de los lugares donde las personas estén hoy día radicadas", dijo.

Chile ya había militarizado su frontera norte, en un intento de controlar el ingreso irregular de migrantes.

Además, el Congreso aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión.

En la frontera norte de Chile permanecían otros migrantes venezolanos que buscaban salir de Chile pero no regresar a su país; así como colombianos, haitianos y ecuatorianos.

Según el organismo de refugiados de la ONU (Acnur), un promedio de 150 a 200 migrantes por día quedan varados entre países vecinos sudamericanos. (Télam)