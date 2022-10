El candidato presidencial y exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para vencer en el balotaje del 30 de octubre en Brasil ante el presidente Jair Bolsonaro, se mostró hoy dispuesto a dialogar con los legisladores y gobernadores de derecha y extrema derecha que fueron electos y afirmó que en caso de volver a poder conversará sin problemas hasta con quienes lo odian.

"En la relación de Estado hacia Estado, todos serán bien tratados, hasta quien me odia, hasta el que dice que está en contra de mí, no hay problema; no quiero casarme con un gobernador, quiero gobernar y ayudar a tratar bien al pueblo que gobierna", afirmó Lula en Aracajú, capital de Sergipe, estado del noreste que tiene balotaje también para gobernador.

Lula recordó que dialogaba con la oposición cuando fue presidente entre 2003 y 2010 y puso de ejemplo la relación que tuvo con su candidato a vice, Geraldo Alckmin, antiguo rival que fue cuatro veces gobernador de San Pablo.

"Nunca se debe preguntar de qué partido es un interlocutor que fue elegido; el presidente no debe preguntar eso, pregunta cuál es el problema, porque el presidente debe gobernar para el pueblo, no para el gobernador", aseguró el líder del Partido de los Trabajadores.

Lo hizo al mismo tiempo que el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, asumió como jefe de campaña de Bolsonaro en ese estado clave donde venció Lula en la primera vuelta y es fundamental para la recuperación de votos del ultraderechista.

Lula dijo que no conoce al 44% de los diputados y senadores que fueron electos el 2 de octubre.

"Voy a dialogar con todos; un tipo que es de derecha tiene un voto que no vale menos que el voto de uno de izquierda", aseguró el exmetalúrgico, quien venció en primera vuelta con 48% a 43% de los votos a Bolsonaro.

Lula prometió reimpulsar la industria naval y de petróleo y gas en Sergipe y dijo que la prioridad es una política contra el hambre, el aumento anual del salario por encima de la inflación y la renegociación de deudas de 80 millones de personas.

"Tenemos a esa gente con una deuda promedio de 4.000 reales (800 dólares) y esa gente ya no puede pagar más y hay que ayudarla con el Estado", sostuvo Lula. (Télam)