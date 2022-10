El multimillonario Elon Musk pidió el lunes a los usuarios de Twitter que opinen sobre un plan para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, lo que provocó la inmediata condena de los ucranianos, incluido el presidente Volodímir Zelenski, que respondió con su propia encuesta "¿Qué @elonmusk te gusta más?", tuiteó Zelenski, ofreciendo dos respuestas: uno que apoya a Ucrania u otro que apoya a Rusia. Musk, la persona más rica del mundo, propuso la celebración de elecciones supervisadas por la ONU en cuatro regiones ocupadas que Moscú anexionó la semana pasada, tras lo que denominó referendos

Las votaciones fueron denunciadas por Kiev y los Gobiernos occidentales como ilegales y coercitivas. "Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo", escribió Musk. El presidente ejecutivo de Tesla Inc sugirió que Crimea, que Moscú tomó en 2014, sea reconocida formalmente como parte de Rusia, que se asegure el abastecimiento de agua a Crimea y que Ucrania permanezca neutral. Pidió a los usuarios de Twitter que votaran "sí" o "no" al plan. "Querido @elonmusk, cuando alguien intenta robar las ruedas de tu Tesla, eso no le convierte en propietario legal del auto ni de las ruedas. Aunque afirmen que ambos votaron a favor. Solo digo", tuiteó en respuesta el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda. Musk, que también es presidente ejecutivo de SpaceX, siguió su primer tuit con otra encuesta: "Probemos esto entonces: la voluntad de la gente que vive en el Dombás y Crimea debería decidir si son parte de Rusia o de Ucrania". Musk dijo que no le importaba si su propuesta era impopular, argumentando que sí le importaba "que millones de personas puedan morir innecesariamente por un resultado esencialmente idéntico." "Rusia tiene >3 veces la población de Ucrania, por lo que la victoria de Ucrania es improbable en una guerra total. Si te importa el pueblo de Ucrania, busca la paz", publicó en Twitter. En febrero, cuando la conexión a Internet de Ucrania se interrumpió tras la invasión rusa, Musk respondió a un tuit de un responsable del Gobierno ucraniano que pedía ayuda. Musk dijo que el servicio de banda ancha por satélite Starlink de SpaceX estaba disponible en Ucrania y que SpaceX estaba enviando más terminales al país. Reuters-NA NA