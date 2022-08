El vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, quien la semana pasada anunció que renunciaría a su cargo tras conocerse que Estados Unidos lo había incluido en su lista de "corruptos", dijo hoy que se mantendrá en el cargo mientras no conozca los detalles de esa denuncia que menciona Washington.

"Voy a esperar la veracidad de la investigación del hecho del que se me acusa, quiero saber cuáles son las pruebas", expresó Velázquez en una entrevista con radio Monumental 1080 AM en la que aseguró que estuvo averiguando y que no tiene ningún proceso abierto por corrupción en Estados Unidos ni en Paraguay.

El vicepresidente aseguró que por el momento no tiene dónde ir a defenderse de las acusaciones y "que no hay un solo expediente abierto por los hechos que se denuncian".

En ese sentido, dijo que creyó que podría tratarse de una venganza de la Fiscalía, pero luego el Ministerio Público se puso a su disposición, pidiendo al embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, que envíe el supuesto hecho denunciado.

"El pueblo merece saber al menos la razón por la cual renunciaría al cargo, para que no quede en la historia de que lo hice por un hecho de corrupción", afirmó.

Velázquez fue declarado "significativamente corrupto" por Estados Unidos por presuntamente obstruir una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros, para lo cual habría pagado un millón de dólares.

Según reclamó, Estados Unidos habla de "intento de soborno", pero sin brindar detalles como a quién se intentó sobornar o cuál es el expediente en el que tendría un interés financiero.

"Temo que hayan montado una investigación”, remarcó, y agregó que si Washington no responde a la Fiscalía con los detalles de la denuncia, completará su mandato como vicepresidente, salvo que el Congreso lleve adelante un juicio político.

“Muchos sectores me han pedido atajar mi renuncia, vamos a ver de qué se trata la denuncia y si aparece yo di mi palabra de que voy a salir a defenderme como un ciudadano común”, aseveró.

No obstante, afirmó que su renuncia a la precandidatura a presidente para las elecciones del 2023 es firme e indeclinable, luego de haber asumido la decisión casi inmediatamente después de la declaración de Estados Unidos.

"Había dos candidatos y nosotros decidimos la precandidatura de Arnoldo Wiens", reveló, tras negar una crisis dentro del movimiento Fuerza Republicana.

Sobre el expresidente Horacio Cartes, que semanas antes fue incluido en la misma lista de EEUU que Velázquez, el vicepresidente argumentó que el empresario tabacalero tiene cuatro procesos abiertos y que él ninguno. (Télam)