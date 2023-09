La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ratificó su compromiso con la defensa del territorio Esequibo, en disputa con Guyana, tras cualquier pretensión de agresión. "La FANB ratifica contundentemente su compromiso con el pueblo, en la defensa del derecho histórico sobre el Esequibo. Nosotros, los soldados bolivarianos, continuaremos firmes ante cualquier pretensión y agresión que pretenda socavar la paz", señaló el organismo a través de la red social X, antes conocida como Twitter. El Gobierno rechazó la licitación que realizó Guyana de bloques petrolíferos en el territorio en disputa entre ambos países. Al respecto, Caracas denunció ante el 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU la intervención de los Estados Unidos en la disputa del Esequibo y su pretensión de apropiarse del petróleo de la nación caribeña. Guyana recibió ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil. En ese sentido, Georgetown señaló que se reserva el derecho de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su "territorio soberano o en cualquier territorio marítimo correspondiente".. Habló Maduro. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló el 25 de septiembre que está listo para reunirse con su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, para retomar el diálogo y las negociaciones sobre el Esequibo. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.. Marcha de venezolanos. Cientos de venezolanos marcharon el último martes por Caracas en defensa del Esequibo, informó la agencia de noticias Xinhua. La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, agradeció al final de la movilización el apoyo a la defensa "del sagrado territorio Esequibo". Y criticó que los Estados Unidos, a través de trasnacionales petroleras, intenten despojar los recursos energéticos que se encuentran en territorio marítimo no delimitado. "Esos imperios de ayer, que despojaron el territorio Esequibo, se han servido de instrumentos subordinados a las trasnacionales petroleras y gasíferas para ir aún más allá. No les bastó con el despojo de nuestro territorio terrestre. En franca violación del derecho internacional, hoy se van también contra nuestro territorio marítimo, un territorio que está pendiente de delimitar", sostuvo. Delcy insistió: "Ese territorio no nos lo regalaron. Esa independencia la labramos con hombres y mujeres que dieron su vida; no nos la dio un imperio". La vicepresidenta recordó que el presidente Nicolás Maduro llamó llamado a Guyana al diálogo para resolver el diferendo territorial, e indicó que la única vía es a través del Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966. Int./AEB/PT NA